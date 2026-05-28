Рада ЄС схвалила виділення Україні майже EUR2,8 млрд у межах Ukraine Facility

Рада Європейського Союзу у четвер ухвалила рішення про виділення Україні чергового траншу фінансової підтримки обсягом майже EUR2,8 млрд у межах чотирирічної програми Ukraine Facility, повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Дякуємо Верховній Раді за підтримку важливих рішень і спільну роботу. Станом на кінець травня 2026 року спільними зусиллями вже виконано 86 кроків Плану України, ще 65 – у процесі реалізації. Продовжуємо разом впроваджувати реформи та рухатися шляхом європейської інтеграції. Щиро вдячні європейським партнерам за підтримку та довіру", – написала вона в телеграм-каналі.

Виділення коштів стало можливим після того, як Європейська Комісія позитивно оцінила виконання індикаторів Плану України за IVкв.-2025 року. Раніше віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка зазначав, що виплата траншу обсягом EUR2,7 млрд планувалася на червень. Він став результатом ухвалення Верховною Радою низки євроінтеграційних законопроєктів та законів.

Свириденко додала, що завдяки сьогоднішньому рішенню загальний обсяг фінансування, отриманого Україною з початку роботи інструменту Ukraine Facility в 2024 року сягнув EUR26,8 млрд.

Як повідомлялося, загальний бюджет чотирирічної програми Ukraine Facility (2024-2027 роки) становить EUR50 млрд. Із цієї суми кошти на пряму підтримку державного бюджету (EUR38,27 млрд) виплачуються щоквартальними траншами. Фінансування надається після підтвердження Єврокомісією виконання українською стороною конкретних реформ та індикаторів, тоді як затримка в їх реалізації призводить до затримки у виділенні коштів.