"Укрзалізниця" встановила кондиціонери в регіональних електропоїздах

Фото: Укрзалізниця

АТ "Укрзалізниця" обладнало кондиціонерами регіональні електропоїзди, які уже курсуватимуть маршрутом Рівне – Львів – Рівне, а також новим маршрутом Київ – Хмельницький – Київ, повідомила компанія в телеграм в четвер.

Згідно з повідомленням, йдеться про відремонтовані на власних потужностях компанії модернізовані електропоїзди ЕР9М-502 та ЕР9Е-630.

"Крім подорожей із комфортною температурою на цих маршрутах, для пасажирів це ще й альтернатива поїздам далекого сполучення між Києвом та Львовом", - зазначили в УЗ.

Повідомляється, що квитки на відповідні регіональні поїзди доступні у застосунку "Укрзалізниці".

При цьому наголошується, що такі рейси є частиною нової програми державного замовлення внутрішніх залізничних пасажирських перевезень.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення "Укрзалізниця" модернізувала 52 електропоїзди.

Крім того, наразі завершуєтьсся оновлення ще одного електропоїзда з кондиціонером, який незабаром у межах держзамовлення на пасажирські перевезення вийде на маршрути в Одеській області.

"До кінця року планується модернізувати ще понад п’ять таких поїздів", – додали в "Укрзалізниці".