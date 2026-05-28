"Укрзалізниця" встановила кондиціонери в регіональних електропоїздах
АТ "Укрзалізниця" обладнало кондиціонерами регіональні електропоїзди, які уже курсуватимуть маршрутом Рівне – Львів – Рівне, а також новим маршрутом Київ – Хмельницький – Київ, повідомила компанія в телеграм в четвер.
Згідно з повідомленням, йдеться про відремонтовані на власних потужностях компанії модернізовані електропоїзди ЕР9М-502 та ЕР9Е-630.
"Крім подорожей із комфортною температурою на цих маршрутах, для пасажирів це ще й альтернатива поїздам далекого сполучення між Києвом та Львовом", - зазначили в УЗ.
Повідомляється, що квитки на відповідні регіональні поїзди доступні у застосунку "Укрзалізниці".
При цьому наголошується, що такі рейси є частиною нової програми державного замовлення внутрішніх залізничних пасажирських перевезень.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення "Укрзалізниця" модернізувала 52 електропоїзди.
Крім того, наразі завершуєтьсся оновлення ще одного електропоїзда з кондиціонером, який незабаром у межах держзамовлення на пасажирські перевезення вийде на маршрути в Одеській області.
"До кінця року планується модернізувати ще понад п’ять таких поїздів", – додали в "Укрзалізниці".