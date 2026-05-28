Інтерфакс-Україна
Події
16:54 28.05.2026

"Укрзалізниця" встановила кондиціонери в регіональних електропоїздах

1 хв читати
"Укрзалізниця" встановила кондиціонери в регіональних електропоїздах
Фото: Укрзалізниця

АТ "Укрзалізниця" обладнало кондиціонерами регіональні електропоїзди, які уже курсуватимуть маршрутом Рівне – Львів – Рівне, а також новим маршрутом Київ – Хмельницький – Київ, повідомила компанія в телеграм в четвер.

Згідно з повідомленням, йдеться про відремонтовані на власних потужностях компанії модернізовані електропоїзди ЕР9М-502 та ЕР9Е-630.

"Крім подорожей із комфортною температурою на цих маршрутах, для пасажирів це ще й альтернатива поїздам далекого сполучення між Києвом та Львовом", - зазначили в УЗ.

Повідомляється, що квитки на відповідні регіональні поїзди доступні у застосунку "Укрзалізниці".

При цьому наголошується, що такі рейси є частиною нової програми державного замовлення внутрішніх залізничних пасажирських перевезень.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення "Укрзалізниця" модернізувала 52 електропоїзди.

Крім того, наразі завершуєтьсся оновлення ще одного електропоїзда з кондиціонером, який незабаром у межах держзамовлення на пасажирські перевезення вийде на маршрути в Одеській області.

"До кінця року планується модернізувати ще понад п’ять таких поїздів", – додали в "Укрзалізниці".

Теги: #укрзалізниця #кондиціонер #регіональний_поїзд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:41 27.05.2026
Міносвіти, "Укрзалізниця" та Центр страткомунікацій закликають батьків поговорити з дітьми про небезпеку зачепінгу

Міносвіти, "Укрзалізниця" та Центр страткомунікацій закликають батьків поговорити з дітьми про небезпеку зачепінгу

18:52 26.05.2026
САП оскаржить рішення про закриття справи щодо незаконного заволодіння 93 млн грн "Укрзалізниці"

САП оскаржить рішення про закриття справи щодо незаконного заволодіння 93 млн грн "Укрзалізниці"

16:15 26.05.2026
ВАКС закрив справу щодо нардепа Дубневича про заволодіння коштами "Укрзалізниці" у зв'язку із закінченням строку розслідування

ВАКС закрив справу щодо нардепа Дубневича про заволодіння коштами "Укрзалізниці" у зв'язку із закінченням строку розслідування

18:56 23.05.2026
"Укрзалізниця" провела благодійний забіг "Стартуємо за розкладом", збирали кошти для постраждалих від війни

"Укрзалізниця" провела благодійний забіг "Стартуємо за розкладом", збирали кошти для постраждалих від війни

16:56 20.05.2026
Мешканець Києва отримав 15 років тюрми за підпали об'єктів "Укрзалізниці" на замовлення ворога

Мешканець Києва отримав 15 років тюрми за підпали об'єктів "Укрзалізниці" на замовлення ворога

15:07 20.05.2026
Продовження строку служби вантажних вагонів на фоні їх профіциту посилює деградаційні процеси – КВБЗ

Продовження строку служби вантажних вагонів на фоні їх профіциту посилює деградаційні процеси – КВБЗ

14:34 20.05.2026
Росія за час повномасштабного вторгнення знищила 46 пасажирських вагонів "Укрзалізниці"

Росія за час повномасштабного вторгнення знищила 46 пасажирських вагонів "Укрзалізниці"

19:00 19.05.2026
Не вік, а технічний стан: бізнес вимагає скасування граничного строку для вагонів

Не вік, а технічний стан: бізнес вимагає скасування граничного строку для вагонів

18:21 18.05.2026
ЄБА пропонує змінити правила ремонту вантажних вагонів та закликає скасувати граничні строки їх служби

ЄБА пропонує змінити правила ремонту вантажних вагонів та закликає скасувати граничні строки їх служби

10:56 18.05.2026
"Укрзалізниця" коригує рух поїздів після нічного масованого обстрілу Дніпропетровщини

"Укрзалізниця" коригує рух поїздів після нічного масованого обстрілу Дніпропетровщини

ВАЖЛИВЕ

Генпрокурор: На хабарях викрито працівників БЕБ, затримані детектив та аналітик

До виборів ректора КНУ ім. Шевченка допущено 4 кандидати – Міносвіти

ЄС схвалив чергові EUR2,8 млрд Києву в рамках Ukraine Facility

Каллас: ЄС не може бути посередником між Києвом та Москвою, бо захищає інтереси Європи та України

В ЄС вперше озвучили попередні вимоги до РФ щодо миру для України

ОСТАННЄ

Україна планує закупити до 20 шведських винищувачів Gripen

Комісар ООН з прав людини Тюрк закликав Україну та Росію до припинення ескалації і відновлення переговорів

Генпрокурор: На хабарях викрито працівників БЕБ, затримані детектив та аналітик

До виборів ректора КНУ ім. Шевченка допущено 4 кандидати – Міносвіти

Окупанти атакували цивільний транспорт на Сумщині: двоє людей загинуло, ще двоє дістали поранень

ЄС схвалив чергові EUR2,8 млрд Києву в рамках Ukraine Facility

Президент АТП і посол США в Україні відвідали зустріч послів країн G7 з представниками бізнес-асоціацій у Києві

Рада церков підтримує визначений у проєкті нового Цивільного кодексу статус шлюбу як союзу між жінкою та чоловіком

Рада ЄС схвалила виділення Україні майже EUR2,8 млрд у межах Ukraine Facility

Посольство Індії рекомендує своїм громадянам в Україні в найближчі дні зберігати пильність та дотримуватися протоколів безпеки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА