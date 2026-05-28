16:44 28.05.2026

Посольство Індії рекомендує своїм громадянам в Україні в найближчі дні зберігати пильність та дотримуватися протоколів безпеки

Посольство Індії рекомендує своїм громадянам в Україні в найближчі дні зберігати пильність та суворо дотримуватися протоколів безпеки "з огляду на розвиток ситуації".

"З огляду на розвиток ситуації в найближчі дні громадянам Індії рекомендується зберігати пильність та суворо дотримуватися протоколів безпеки, виданих місцевими органами влади", – йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті дипустанови.

Рекомендація датується 26 травня 2026 року.

Як повідомлялося, глава МЗС РФ Сергій Лавров під час телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо "офіційно довів" до американської сторони, що російська армія "приступає" до системних ударів по об’єктах у Києві, які нібито використовують для потреб ЗСУ.

25 травня МЗС РФ заявило про намір "послідовно завдавати системних ударів" по підприємствах українського оборонно-промислового комплексу, зокрема в Києві. Також у заяві згадуються можливі удари по "центрах ухвалення рішень" та командних пунктах. Окремо МЗС РФ попередило іноземних громадян та дипломатичні місії про необхідність покинути Київ, а жителів столиці – уникати об’єктів військової та адміністративної інфраструктури.

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що російські погрози нових ударів по Києву мають на меті залякати західних дипломатів, але Україна не очікує, що цей шантаж спрацює.

