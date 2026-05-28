Інтерфакс-Україна
Події
16:38 28.05.2026

Реформа ЗСУ передбачатиме реформування ТЦК та механізм демобілізації – нардеп Костюк

Фото: Міністерство оборони України

Міністр оборони України Михайло Федоров на зустрічі з депутатами Верховної Ради представив напрацювання з реформи Збройних сил України, повідомив народний депутат Дмитро Костюк (позафракційний).

"Багато інформації не для розповсюдження. Дуже коротко з декількагодинної зустрічі зазначу лише 5 тез: 300 тис грн – нова зарплата піхоти вже скоро; нарешті запропоновано робочий механізм по залученню іноземців для бойових дій на боці України; ТЦК чекає реформування; з’явиться довгоочікувана вистраждана можливість для демобілізації тих, хто давно вже на фронті", – написав Костюк на сторінці у Facebook.

Він додав, що в ході зустрічі запропонував виведення ТЦК з-під підпорядкування Сухопутних військ і створення окремої структури, керівництво якої нестиме відповідальність за діяльність підлеглих.

"Отримав від Михайла фідбек, що Міністерство оборони розглядає цей варіант, розуміє неефективність діючої структури і вже скоро, в червні, ми зустрінемось знову вже маючи детально розписаний проект реформи ТЦК", – зазначив нардеп.

Теги: #зсу #демобілізація #реформа

17:09 27.05.2026
ЗСУ спростували інформацію про нібито захоплення с. Гранів на Харківщині

11:48 26.05.2026
Інформація про захоплення с.Рясне на Сумщині не відповідає дійсності – 14 Армійський корпус

09:06 26.05.2026
ППО України збила 111 зі 122 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 9 безпілотників на 11 локаціях

12:02 25.05.2026
ЗСУ до кінця року щонайменше вдвоє збільшать кількість глибоких ударів по тилу противника – радник міністра оборони

11:35 25.05.2026
Стерненко про армійську реформу: По мобілізації будуть дуже серйозні зміни, залучатимемо більше іноземців

15:10 21.05.2026
45% батьків підтримують реформу старшої профільної школи НУШ – дослідження

16:25 20.05.2026
Реформа Держмитслужби оцінюється у близько EUR1,2 млрд – заступник голови відомства Суворов

19:42 19.05.2026
Сирський: При проведенні реформи ми маємо дотримуватися балансу і адекватно відповідати на постійне нарощування ворогом свої сил

10:05 19.05.2026
Шабунін оголосив про демобілізацію через проблеми із зором, планує повернутися до роботи в ЦПК

14:32 18.05.2026
Правоохоронці викрили ще чотири схеми продажу тилових посад в ЗСУ

