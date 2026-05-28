Реформа ЗСУ передбачатиме реформування ТЦК та механізм демобілізації – нардеп Костюк

Міністр оборони України Михайло Федоров на зустрічі з депутатами Верховної Ради представив напрацювання з реформи Збройних сил України, повідомив народний депутат Дмитро Костюк (позафракційний).

"Багато інформації не для розповсюдження. Дуже коротко з декількагодинної зустрічі зазначу лише 5 тез: 300 тис грн – нова зарплата піхоти вже скоро; нарешті запропоновано робочий механізм по залученню іноземців для бойових дій на боці України; ТЦК чекає реформування; з’явиться довгоочікувана вистраждана можливість для демобілізації тих, хто давно вже на фронті", – написав Костюк на сторінці у Facebook.

Він додав, що в ході зустрічі запропонував виведення ТЦК з-під підпорядкування Сухопутних військ і створення окремої структури, керівництво якої нестиме відповідальність за діяльність підлеглих.

"Отримав від Михайла фідбек, що Міністерство оборони розглядає цей варіант, розуміє неефективність діючої структури і вже скоро, в червні, ми зустрінемось знову вже маючи детально розписаний проект реформи ТЦК", – зазначив нардеп.