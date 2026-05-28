Міносвіти спільно з компаніями SCM Ахметова розвиватиме сучасні STEM-простори в школах – меморандум

Міністерство освіти і науки (МОН) України та бізнеси SCM – компанія "Метінвест" і енергохолдинг "ДТЕК" – підписали меморандум про підтримку проєкту Modern Learning Spaces, який передбачає створення сучасних освітніх просторів в академічних ліцеях по всій країні та координацію якого забезпечує Фонд "Східна Європа".

"Ефективність цієї підтримки матиме конкретні та публічні результати. До 1 вересня 2026 року 143 пілотні академічні ліцеї мають розпочати навчання за новими стандартами у повноцінно облаштованих сучасних просторах", – зазначається у пресрелізі міністерства у четвер.

МОН нагадало, що планує спрямувати на облаштування близько 250 навчальних закладів по всій Україні 1,9 млрд грн: йдеться про створення сучасних лабораторій та навчальних кабінетів для природничих дисциплін і STEM-напрямів, де учні зможуть не лише вивчати теорію, а й проводити експерименти та працювати над практичними проєктами.

Зазначений вище проєкт є частиною реформи старшої профільної школи. Він спрямований на розвиток STEM-освіти – підготовку майбутніх інженерів, технологів і фахівців технічних спеціальностей, дефіцит яких уже зараз відчувають енергетика, металургія та промисловість.

Згідно з пресрелізом, партнерами ініціативи стали бізнеси SCM, зокрема "Метінвест" і енергохолдинг "ДТЕК, які виділили 11 млн грн на роботу команди супроводу реалізації проєкту Implementation Support Team. Вона допомагатиме школам та громадам на всіх етапах створення нових просторів: від планування ремонтів до встановлення обладнання та контролю якості робіт.

У грудні цього року партнери представлять перший вимірюваний зріз результатів з даними реалізації та відгуками вчителів, сказано у повідомлені.

"STEM-освіта сьогодні є одним із ключових пріоритетів реформи "Нова українська школа". Ми змінюємо сам підхід до освітнього середовища – від формального оновлення кабінетів до створення повноцінних освітніх просторів із сучасним обладнанням, практичним навчанням та підготовленими вчителями", – наводяться у релізі слова міністра освіти і науки Оксена Лісового.

У "Метінвесті" додали, що участь у проєкті для компанії є частиною системної роботи з формування майбутнього кадрового резерву, а в ДТЕК зазначили, що підтримка STEM-освіти є інвестицією у людський капітал та майбутнє енергетичної галузі.

Modern Learning Spaces реалізує Міністерство освіти і науки в межах програми Світового банку LEARN спільно з Фондом "Східна Європа" та соціально відповідальним бізнесом. Серед партнерів проєкту – SCM, "EPAM Україна", Quantum Systems Ukraine тощо.