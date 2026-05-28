Каллас: ЄС не може бути посередником між Києвом та Москвою, бо захищає інтереси Європи та України

Високий представник Європейського союзу Кая Каллас заявляє, що Європейський союз не може бути посередником між Росією та Україною у мирних переговорах, тому що захищає інтереси Європи та України.

Про це вона заявила у середу на пресконференції по завершенню неформального засідання міністрів закордонних справ (Gymnich) у Лімасолі головуючого в ЄС Кіпру, відповідаючи на запитання журналістів щодо можливого посередника ЄС.

Каллас пояснила, що прохання України щодо майбутньої участі ЄС в переговорах "фактично стосується того, щоб бути шалькою терезів на їхньому боці". "Всі поступки досі були з українського боку, але поступки також повинні бути з російського боку, тобто, ми також повинні допомогти їм у цих переговорах, але ми не можемо бути посередниками, тому що ми захищаємо інтереси Європи та інтереси України, тому що Україна також знаходиться в Європі... Чи це припинення вогню, чи це будь то будь-яке інше питання (для вирішення між РФ та Україною – ІФ-У), ми не можемо бути посередниками, ми не можемо бути нейтральними, тому що ми чітко були на боці України", – пояснила вона.

Деталізуючи на прохання журналістів, які ще ідеї були запропоновані міністрами під час обговорення, Високий представник сказала, що такими були питання українських цивільних осіб, затриманих на окупованих територіях, повернення українських дітей, питання російських військ у Молдові, Грузії.

Вона також наголосила, що зусилля ЄС "повинні також доповнювати зусилля США, і міністри також дуже чітко висловилися з цього приводу". "Ми не замість Сполучених Штатів, але ми фактично розглядаємо питання, які вони не розглядали на цих переговорах", – додала Каллас.

При цьому вона висловила переконання, що тільки від України та Росії залежать майбутні переговори. "Тому що є так багато питань, які можуть вирішувати лише вони, і ніхто інший. Тож можуть бути країни, які застосовують цю човникову дипломатію, але зрештою, саме вони повинні сісти за стіл переговорів щодо цих питань, які можуть вирішувати лише вони", – пояснила Високий представник.

Каллас ще раз повідомила, що під час сьогоднішнього обговорення розмова міністрів закордонних справ стосувалася суті того, як "нам насправді слід рухатися далі". "Широкий консенсус полягав у тому, що у нас є європейські інституції, у нас є договори, і договори надають нам основу для того, як ми можемо насправді вирішити, як рухатися далі", – деталізувала Каллас.