Уряд ухвалив низку рішень для посилення безбар'єрності – Свириденко

Кабінет міністрів України ухвалив низку рішень для посилення безбар’єрності, зокрема, допомогу на придбання побутової техніки, адаптованої для людей, які втратили зір, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Захисники і Захисниці, які частково або повністю втратили зір, зможуть отримати до 95 тис. грн допомоги на придбання адаптованої побутової техніки… із визначеного переліку з 26 приладів", – написала вона у Телеграмі.

Прем’єрка зазначила, що допомога надаватиметься у співпраці з Товариством Українського Червоного Хреста. Максимальний розмір виплати – до 95 тис. грн. Окремо передбачено до 2 тис. грн на банківські послуги. Виплата здійснюватиметься незалежно від отримання інших видів допомоги.

Крім того, Кабмін оновив систему моніторингу безбар’єрності у громадах.

"Тепер оцінюватимуть не лише державні установи, транспорт та інфраструктурні об’єкти, а й житлові будинки, магазини, аптеки, банки, готелі, заклади харчування та інші сервіси, якими люди користуються щодня. Це допоможе комплексно бачити реальний стан безбар’єрності міського середовища і робити громади доступнішими", – зазначила Свириденко.

Уряд також ухвалив нові правила для підтримки працевлаштування людей з інвалідністю.

"Для роботодавців запроваджуються зрозумілі механізми контролю та можливість отримувати пільги за створення робочих місць для людей з інвалідністю. Нові правила почнуть діяти з 1 липня 2026 року", – розповіла Свириденко.