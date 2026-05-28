15:45 28.05.2026

В ЄС вперше озвучили попередні вимоги до РФ щодо миру для України

Високий представник Європейського союзу Кая Каллас вперше озвучила попередній список вимог до Росії в разі можливих майбутніх переговорів щодо миру для України.

Відповідний перелік вона оприлюднила в середу на пресконференції по завершенню неформального засідання міністрів закордонних справ (Gymnich) у Лімасолі (Lemesos) головуючого в ЄС Кіпру.

"Сьогодні ми обговорили наші власні основні європейські інтереси безпеки щодо Росії. Ми провели справді ґрунтовні дискусії щодо того, яких поступок Європа повинна вимагати від Москви та які наші червоні лінії. І одне дуже зрозуміло: Європа ніколи не буде нейтральним посередником між Росією та Україною, тому що ми на боці України, і ми захищаємо наші власні основні інтереси безпеки", – заявила вона.

Каллас нагадала, що відповідний документ для обговорення в столицях країн-членів ЄС вона представила ще в лютому. "Дозвольте мені нагадати лише кілька пунктів, які там були: безумовне припинення вогню є необхідною умовою для будь-яких мирних переговорів. Це також було підкреслено міністрами сьогодні. Росія повинна припинити диверсійні операції, кібератаки, втручання у вибори, порушення повітряного простору по всій Європі. Обмеження українських збройних сил під час переозброєння Росії безпосередньо загрожуватиме європейській безпеці. Якщо є обмеження для української армії, то мають бути обмеження і для російської. Не може бути жодного юридичного визнання окупованої української території, а також має бути підзвітність, і це дуже важливо", – оголосила Високий представник ЄС.

Крім того, за її словами, Росія повинна співпрацювати з міжнародними розслідуваннями та платити за руйнування, які вона спричинила. "Будь-яка мирна угода повинна повністю визнавати суверенітет, незалежність та право України обирати власні альянси. І, звичайно, існують ширші проблеми безпеки, коли ми розглядаємо присутність російських військ у таких країнах, як Грузія та Молдова. Очевидно, що в інтересах Європи, щоб ці сили більше не були там розміщені. Звичайно, є й інші питання. Це був довгий документ, але дозвольте мені на цьому зупинитися", – продовжила Каллас.

Високий представник також повідомила, що, крім цього, міністри пропонували деякі нові ідеї, які повинні бути там". "Але суть ось у чому: Європа має обґрунтовані вимоги щодо забезпечення тривалого миру, і міністри попросили мене продовжити цю роботу", – додала вона.

Крім того, міністри також обговорили, як посилити тиск на Росію "в усьому світі". "Занадто багато країн продовжують вести бізнес з Москвою, одночасно користуючись привілейованим доступом до європейських ринків та інвестицій, тому Європа повинна ефективніше використовувати свої важелі впливу, коли йдеться про торгівлю, інвестиції, доступ до ринків, партнерство. І саме тому ми також готуємо нові санкції проти Росії, щоб реально тиснути на неї, щоб вони перейшли від удавання, що ведуть переговори, до реального сидіння за стіл переговорів. Загалом, сьогодні була сильна єдність у захисті європейських інтересів, підтримці України та посиленні тиску на Росію", – наголосила Каллас.

Високий представник констатувала, що станом на сьогодні "динаміка війни зміщується на користь України". "Росія відстає у військовому, економічному, а також дипломатичному плані. Але, як показали останні удари по Києву, Росія досі не виявляє справжньої зацікавленості у мирі, що також було чіткою точкою зору міністрів сьогодні. Пряма погроза Москви вбити іноземних дипломатів у Києві є публічним оголошенням про воєнний злочин", – заявила вона.

14:20 28.05.2026
РФ гальмує обміни полоненими попри досягнуті домовленості – омбудсмен

10:53 28.05.2026
Кос: Країнам ЄС слід погодитися на нову модель прискореного прийому нових членів союзу

10:23 28.05.2026
Каллас: Ми обговоримо основні інтереси ЄС щодо РФ; питання переговорника не на часі

10:06 28.05.2026
Прийняття законів про оподаткування імпортних посилок та цифрових платформ є умовою 2-го траншу макрофіну ЄС

07:51 28.05.2026
Законопроєкт про ратифікацію угоди щодо макрофінансової допомоги Україні від ЄС зареєстровано у Раді

06:07 28.05.2026
Сибіга закликав відкрити всі переговорні кластери з Україною в червні та використати санкції і заморожені активи РФ для тиску

02:51 28.05.2026
Ляєн: Україна буде повністю інтегрована в оборонні зусилля Європи у сферах ППО та протидії безпілотникам

00:27 28.05.2026
Сибіга: Європа має вплинути на припинення ударів по аеропортах і портах, звільнення цивільних заручників та демілітаризацію ЗАЕС для наближення миру

23:06 27.05.2026
Президент уповноважив Марченка і Пишного на підписання документів щодо макрофінансової допомоги ЄС

22:37 27.05.2026
Сибіга під час зустрічі з Каллас: відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС було б інвестицією в безпеку Європи

