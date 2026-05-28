Швеція передасть Україні 16 літаків JAS 39 Gripen C/D вже на початку 2027р. і ще 22 нових моделі E до 2030 року

Швеція підписала з Україною угоду про поставку 150 літаків Gripen, з яких 16 літаків модифікації C/D надійдуть в Україну вже на початку наступного року, 22 літаків моделі Е – до 2030 року, заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у четвер.

"Ми з президентом України Володимиром Зеленським підписали угоду щодо поставки 150 літаків Gripen шведської оборонної компанії Saab. Це надзвичайна можливість для оборонної промисловості Швеції для розширення нашої сім’ї, яка користується винищувачами JAS-39 Gripen. Перші 16 літаків модифікації C/D з’являться в Україні вже у 2027 році, а до 2030 року – ще 22 новітніх моделі модифікації E", – підкреслив прем’єр-міністр Швеції на пресконференції з Володимиром Зеленським.

При цьому він зазначив: "Ми дуже хочемо вчитись у України як захищатися у дроновій війні. І літаки – це лише частина більш ширшого питання захисту".

Як повідомлялось, 22 жовтня 2025 року Україна та Швеція підписали лист про наміри, який відкрив можливість до укладання твердого контракту на постачання шведських винищувачів Україні. Тоді Україна прагнула купити від 100 до 150 новітніх JAS-39 Gripen E.

Gripen – це сімейство сучасних багатоцільових винищувачів, розроблених шведською компанією Saab. За даними виробника, вони відрізняються легкістю і маневреністю.

Швеція вже надала Україні уже EUR10 млрд військової підтримки та EUR2 млрд цивільної підтримки.