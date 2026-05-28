15:25 28.05.2026

Україна готується до саміту NB8 у червні – Зеленський

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Україна готується до саміту у форматі NB8, який відбудеться у червні, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Нам потрібна своя європейська антибалістика в достатній кількості і в достатній силі. Ми будемо над цим працювати, зокрема у форматі НB8. Це один з наших найбільш дієвих форматів, який об’єднує Україну, нордичні держави, держави Балтії. Ми готуємось до саміту НБ8 в червні", – сказав Зеленський на пресконференції у Швеції у четвер.

Він та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон обговорили деталі співпраці між країнами.

"Ми обговорили деталі нашої співпраці в усіх інших сферах. Я проінформував про ситуацію в Україні", – сказав Зеленський.

NB8 (Нордично-Балтійська вісімка) – це формат регіонального співробітництва, що об’єднує Данію, Естонію, Фінляндію, Ісландію, Латвію, Литву, Норвегію та Швецію. Саміт формату NB8, як очікується, відбудеться у червні в Таллінні, оскільки Естонія головує в цьому регіональному об’єднанні у 2026 році.

