Інтерфакс-Україна
Події
15:22 28.05.2026

Україна отримає перші Gripen у грудні-січні – Зеленський

1 хв читати

Україна отримає перші винищувачі Gripen у грудні 2026 або у січні 2027 року, вважає президент Володимир Зеленський.

"Я думаю, що в грудні-січні ми отримаємо перші Gripen з нашими українськими пілотами", – сказав він на пресконфренції у Швеції у четвер.

Раніше Зеленський заявив, що Україна розраховує за наступні 10 місяців отримати перші винищувачі Gripen з відповідним комплектом озброєнь, які, зокрема, допоможуть у захисті від російських КАБів.

Теги: #gripen

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:31 28.05.2026
Швеція передасть Україні 16 літаків JAS 39 Gripen C/D вже на початку 2027р. і ще 22 нових моделі E до 2030 року

Швеція передасть Україні 16 літаків JAS 39 Gripen C/D вже на початку 2027р. і ще 22 нових моделі E до 2030 року

14:48 28.05.2026
Україна купить всі 150 шведських винищувачів Gripen – Зеленський

Україна купить всі 150 шведських винищувачів Gripen – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Каллас: ЄС не може бути посередником між Києвом та Москвою, бо захищає інтереси Європи та України

В ЄС вперше озвучили попередні вимоги до РФ щодо миру для України

Зеленський: Просимо американських партнерів допомогти нам з антибалістикою або дати ліцензію на її виробництво

Україна купить всі 150 шведських винищувачів Gripen – Зеленський

Україна розраховує отримати першу ескадрилью Gripen за 10 місяців – Зеленський

ОСТАННЄ

Міносвіти спільно з компаніями SCM Ахметова розвиватиме сучасні STEM-простори в школах – меморандум

Каллас: ЄС не може бути посередником між Києвом та Москвою, бо захищає інтереси Європи та України

Уряд ухвалив низку рішень для посилення безбар'єрності – Свириденко

В ЄС вперше озвучили попередні вимоги до РФ щодо миру для України

Україна готується до саміту NB8 у червні – Зеленський

Зеленський: Просимо американських партнерів допомогти нам з антибалістикою або дати ліцензію на її виробництво

Мер П'ятихаток у тяжкому стані після замаху на вбивство, підозрюваного затримано – прокуратура

Україна розраховує отримати першу ескадрилью Gripen за 10 місяців – Зеленський

РФ гальмує обміни полоненими попри досягнуті домовленості – омбудсмен

Зустріч фон дер Ляєн з Мадяром відбудеться в четвер у Брюсселі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА