Україна отримає перші Gripen у грудні-січні – Зеленський

Україна отримає перші винищувачі Gripen у грудні 2026 або у січні 2027 року, вважає президент Володимир Зеленський.

"Я думаю, що в грудні-січні ми отримаємо перші Gripen з нашими українськими пілотами", – сказав він на пресконфренції у Швеції у четвер.

Раніше Зеленський заявив, що Україна розраховує за наступні 10 місяців отримати перші винищувачі Gripen з відповідним комплектом озброєнь, які, зокрема, допоможуть у захисті від російських КАБів.