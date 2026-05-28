14:56 28.05.2026

Зеленський: Просимо американських партнерів допомогти нам з антибалістикою або дати ліцензію на її виробництво

Україні необхідні ракети до Patriot для збиття балістики, і виробляє їх лише США, тому українська сторона просить американських партнерів допомогти нам з антибалістикою або дати ліцензію на її виробництво, заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи свій лист до президента США Дональда Трампа.

"Що стосується антибалістики – поки що, ви знаєте, окрім Patriot, інших інструментів у нас немає. У нас є домовленості також з Францією щодо SAMP-T, але це майбутнє наше. Сьогодні ми говоримо про Patriot, виробляє їх тільки Америка. Також у нас є домовленості з Німеччиною. Але нам треба жити зараз", – сказав Зеленський на пресконференції з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Глава Української держави нагадав, що він починав розмови щодо антибалістики ще з попереднім президентом США Джозефом Байденом, і продовжив це з Дональдом Трампом.

"Я дуже хотів, щоб українські виробництва отримали ліцензії на виробництво PAC-3 – ракет до PatriotЮ, щоб ми допомагали іншим країнам. Як ми бачимо зараз на Близькому Сході, всім це потрібно. Україна не отримала ліцензії на виробництво факта 3. Я вірю, що ми можемо отримати допомогу для нашої системи", – зазначив Зеленський.

За його словами, тому він і написав листа до США, і зауважив, що "треба діяти швидше", і "наполегливо просить" допомогти, оскільки попереду зима, а Росія не зупиняє свої удари.

"Ми дуже просимо американських партнерів допомогти нам збільшити кількість антибалістичних ракет. Або дати Україні ліцензії, щоб вона сама могла збільшити і давати допомогу іншим країнам", – резюмував він.

27 травня Зеленський повідомив, що він підготував на цьому тижні спеціальний лист президенту США Дональду Трампу й Конгресу, у вівторок лист вже був направлений інституціям у Вашингтоні.

