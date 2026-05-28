Україна купить всі 150 шведських винищувачів Gripen – Зеленський

Україна купить у Швеції всі 150 винищувачів Gripen, і розраховує у цьому на фінансування з кредиту у €90 млрд, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Звичайно, ми купимо всі 150 винищувачів, дай Бог, щоб у нас було достатньо фінансування на це. Ми розраховуємо, як я вже сказав, на ці 90 мільярдів. Ми будемо робити це крок за кроком", – сказав Зеленський на пресконференції з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Як повідомлялось, 22 жовтня 2025 року під час візиту президента України до Швеції Зеленський і прем’єр-міністр Ульф Крістерссон розпочали роботу над отримання Україною літаків Gripen. 23 жовтня Зеленський заявив, що шведські винищувачі Gripen E здатні значно підсилити бойову авіацію України, наша країна розраховує на 150 таких літаків.