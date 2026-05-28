Інтерфакс-Україна
Події
14:48 28.05.2026

Україна купить всі 150 шведських винищувачів Gripen – Зеленський

1 хв читати
Україна купить всі 150 шведських винищувачів Gripen – Зеленський

Україна купить у Швеції всі 150 винищувачів Gripen, і розраховує у цьому на фінансування з кредиту у €90 млрд, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Звичайно, ми купимо всі 150 винищувачів, дай Бог, щоб у нас було достатньо фінансування на це. Ми розраховуємо, як я вже сказав, на ці 90 мільярдів. Ми будемо робити це крок за кроком", – сказав Зеленський на пресконференції з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Як повідомлялось, 22 жовтня 2025 року під час візиту президента України до Швеції Зеленський і прем’єр-міністр Ульф Крістерссон розпочали роботу над отримання Україною літаків Gripen. 23 жовтня Зеленський заявив, що шведські винищувачі Gripen E здатні значно підсилити бойову авіацію України, наша країна розраховує на 150 таких літаків.

Теги: #gripen #україна #швеція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:35 28.05.2026
Україна розраховує отримати першу ескадрилью Gripen за 10 місяців – Зеленський

Україна розраховує отримати першу ескадрилью Gripen за 10 місяців – Зеленський

12:41 28.05.2026
Зеленський у Швеції: Готуємо сильний крок щодо винищувачів Gripen

Зеленський у Швеції: Готуємо сильний крок щодо винищувачів Gripen

09:18 28.05.2026
Швеція передає Україні літаки JAS-39 Gripen – ЗМІ

Швеція передає Україні літаки JAS-39 Gripen – ЗМІ

23:06 27.05.2026
Президент уповноважив Марченка і Пишного на підписання документів щодо макрофінансової допомоги ЄС

Президент уповноважив Марченка і Пишного на підписання документів щодо макрофінансової допомоги ЄС

16:59 27.05.2026
Папа Лев про нещодавні удари РФ по Україні: війна не створює безпеки, а лише примножує страждання та ненависть

Папа Лев про нещодавні удари РФ по Україні: війна не створює безпеки, а лише примножує страждання та ненависть

12:02 27.05.2026
Опитування: 40% українців вважають, що Україна є лідером порівняно з іншими країнами Європи

Опитування: 40% українців вважають, що Україна є лідером порівняно з іншими країнами Європи

17:48 26.05.2026
Кількість країн-учасниць Чеської ініціативи щодо боєприпасів для України скоротилася вдвічі – ЗМІ

Кількість країн-учасниць Чеської ініціативи щодо боєприпасів для України скоротилася вдвічі – ЗМІ

22:18 25.05.2026
Кількість постраждалих у Краматорську зросла до 12, серед них дитина – ОВА

Кількість постраждалих у Краматорську зросла до 12, серед них дитина – ОВА

20:34 25.05.2026
Уряд Чехії пропонує жорсткіші правила для українських біженців – ЗМІ

Уряд Чехії пропонує жорсткіші правила для українських біженців – ЗМІ

13:59 25.05.2026
Україна відкрита до розширення співпраці з країнами Африки – Сибіга

Україна відкрита до розширення співпраці з країнами Африки – Сибіга

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Просимо американських партнерів допомогти нам з антибалістикою або дати ліцензію на її виробництво

Україна розраховує отримати першу ескадрилью Gripen за 10 місяців – Зеленський

ДБР розслідує справу щодо судді, дотичного до розгляду "справи Гринкевичів"

Зеленський у Швеції: Готуємо сильний крок щодо винищувачів Gripen

У "справі Гринкевичів" встановлено факт постачання бронежилетів та шоломів за завищеними цінами зі збитками державі в 150 млн грн – ДБР

ОСТАННЄ

Зеленський: Просимо американських партнерів допомогти нам з антибалістикою або дати ліцензію на її виробництво

Мер П'ятихаток у тяжкому стані після замаху на вбивство, підозрюваного затримано – прокуратура

РФ гальмує обміни полоненими попри досягнуті домовленості – омбудсмен

Зустріч фон дер Ляєн з Мадяром відбудеться в четвер у Брюсселі

Садовий заявив про тиск польських посадовців через розірваний контракт на будівництво сміттєвого заводу

Тимчасова повірена у справах США відвідала Офіс президента в середу

Корпус "Хартія": Спільно з іншими підрозділами СОУ будуємо глибокоешелоновану оборону на Харківському напрямку

Зеленський підписав закон щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки та оборони

Рада підтримала за основу законопроєкт про базову соціальну допомогу

Затримано чоловіка, який прив'язав гранату до дверцят авто підприємця в Одесі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА