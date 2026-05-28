Мер П'ятихаток у тяжкому стані після замаху на вбивство, підозрюваного затримано – прокуратура

На міського голову П’ятихаток (Дніпропетровська обл.) скоєно замах, він перебуває в тяжкому стані, підозрюваного затримано, повідомляє Офіс генерального прокурора.

У телеграм-каналі в четвер відомство інформує, що 26 травня близько 10:40 поблизу будівлі П’ятихатської міської ради між чоловіками виник словесний конфлікт під час обговорення питання щодо самовільного використання комунальної власності.

Згідно з повідомленням, під час суперечки місцевий фермер завдав меру ножового поранення у ділянку грудної клітини.

"За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру 57-річному місцевому мешканцю за фактом замаху на умисне вбивство міського голови П’ятихаток", – зазначається в повідомленні.

Вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває, встановлюються всі обставини кримінального правопорушення.