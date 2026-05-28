14:35 28.05.2026

Україна розраховує отримати першу ескадрилью Gripen за 10 місяців – Зеленський

Україна розраховує за наступні 10 місяців отримати перші винищувачі Gripen з відповідним комплектом озброєнь, які, зокрема, допоможуть у захисті від російських КАБів, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми розраховуємо за наступні 10 місяців отримати перші можливості, отримати перші Gripen. Ми будемо робити зі свого боку все можливе. І дуже розраховуємо на це. Важливо, що це літаки з відповідним комплектом озброєнь. Це допоможе в тому числі нашому захисту від російських керівних авіабомб. Йдеться саме про ескадрилью Gripen для України", – сказав Зеленський на пресконференції у Швеції.

Відповідаючи на запитання журналістів, президент пояснив: росіяни запускають КАБи зі своїх літаків з території РФ або з тимчасово окупованої території України. Дальність становить понад 100 км, тому Україна не мала достатньо ППО, щоб знищувати ці авіабомби.

"Вони (КАБи – ІФ-У) знищують не тільки цивільну, критичну інфраструктуру – вони також знищують всі регіони прикордонні. Там все знищується… Це – Донбас, це Донецька, Луганська області, це Харків, це Суми, багато різних міст та сіл, які повністю знищуються КАБами", – зазначив глава держави.

За його словами, літаки Gripen з конкретним озброєнням, особливо з ракетою Meteor, можуть завдавати ураження на відстань 200 км.

"Плюс, ми думаємо, що зможемо витіснити ці російські літаки, і вони (окупанти – ІФ-У) не зможуть використовувати масово КАБи… І є багато речей, якими я не можу публічно з вами поділитися, це про інші речі", – зауважив Зеленський.

14:48 28.05.2026
Україна купить всі 150 шведських винищувачів Gripen – Зеленський

12:41 28.05.2026
Зеленський у Швеції: Готуємо сильний крок щодо винищувачів Gripen

09:18 28.05.2026
Швеція передає Україні літаки JAS-39 Gripen – ЗМІ

23:06 27.05.2026
Президент уповноважив Марченка і Пишного на підписання документів щодо макрофінансової допомоги ЄС

16:59 27.05.2026
Папа Лев про нещодавні удари РФ по Україні: війна не створює безпеки, а лише примножує страждання та ненависть

12:02 27.05.2026
Опитування: 40% українців вважають, що Україна є лідером порівняно з іншими країнами Європи

17:48 26.05.2026
Кількість країн-учасниць Чеської ініціативи щодо боєприпасів для України скоротилася вдвічі – ЗМІ

22:18 25.05.2026
Кількість постраждалих у Краматорську зросла до 12, серед них дитина – ОВА

20:34 25.05.2026
Уряд Чехії пропонує жорсткіші правила для українських біженців – ЗМІ

13:59 25.05.2026
Україна відкрита до розширення співпраці з країнами Африки – Сибіга

