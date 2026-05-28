Україна розраховує отримати першу ескадрилью Gripen за 10 місяців – Зеленський

Україна розраховує за наступні 10 місяців отримати перші винищувачі Gripen з відповідним комплектом озброєнь, які, зокрема, допоможуть у захисті від російських КАБів, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми розраховуємо за наступні 10 місяців отримати перші можливості, отримати перші Gripen. Ми будемо робити зі свого боку все можливе. І дуже розраховуємо на це. Важливо, що це літаки з відповідним комплектом озброєнь. Це допоможе в тому числі нашому захисту від російських керівних авіабомб. Йдеться саме про ескадрилью Gripen для України", – сказав Зеленський на пресконференції у Швеції.

Відповідаючи на запитання журналістів, президент пояснив: росіяни запускають КАБи зі своїх літаків з території РФ або з тимчасово окупованої території України. Дальність становить понад 100 км, тому Україна не мала достатньо ППО, щоб знищувати ці авіабомби.

"Вони (КАБи – ІФ-У) знищують не тільки цивільну, критичну інфраструктуру – вони також знищують всі регіони прикордонні. Там все знищується… Це – Донбас, це Донецька, Луганська області, це Харків, це Суми, багато різних міст та сіл, які повністю знищуються КАБами", – зазначив глава держави.

За його словами, літаки Gripen з конкретним озброєнням, особливо з ракетою Meteor, можуть завдавати ураження на відстань 200 км.

"Плюс, ми думаємо, що зможемо витіснити ці російські літаки, і вони (окупанти – ІФ-У) не зможуть використовувати масово КАБи… І є багато речей, якими я не можу публічно з вами поділитися, це про інші речі", – зауважив Зеленський.