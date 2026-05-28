РФ гальмує обміни полоненими попри досягнуті домовленості – омбудсмен

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (омбудсмен) Дмитро Лубінець заявляє, що попри досягнуті домовленості щодо масштабних обмінів, їх реалізація гальмується російською стороною через затягування та маніпуляції.

"Україна, зі свого боку, завчасно виконує всі необхідні кроки і готова до швидкого проведення обмінів. На цьому тлі постає питання ефективності міжнародних інституцій, які досі не забезпечують реального захисту українців у полоні", – написав Лубінець у Telegram у четвер.

За його словами, в процесі обмінів є чіткі пріоритети: "насамперед – повернення важкопоранених і важкохворих, другий пріоритет – хто найдовше в полоні, повинен повертатись найшвидше".

"Ми постійно наполягаємо на гуманітарній і логічній послідовності формування списків. Водночас Росія діє за іншою логікою – застосовує вибірковість, постійно граючи на емоціях і перетворюючи процес обмінів на інструмент тиску та маніпуляцій", – наголошує Лубінець.