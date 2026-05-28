Зустріч фон дер Ляєн з Мадяром відбудеться в четвер у Брюсселі

Зустріч президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн з новим прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром пройде у четвер в Брюсселі.

Відповідне оголошення у середу в Брюсселі на брифінгу зробила речник Європейської комісії Паула Піньйо. "Завтра відбудеться між президентом фон дер Ляєн та прем’єр-міністром Мадяром. Я, звичайно, не можу передбачити чи зробити попередній висновок про результат цієї зустрічі, але, як ви знаєте, відбулася серія зустрічей між командами обох сторін, щоб досягти якомога більшого прогресу. А який саме буде результат, нам доведеться почекати", – повідомила вона.

За словами речника, по завершенню зустрічі запланована прес-конференція обох високопосадовців, де у журналістів буде можливість "поставити кілька запитань".

Піньйо також уникнула прямої відповіді на запитання чи буде предметом обговорення фон дер Ляєн та Мадяра розширення, що включає також офіційний початок відкриття переговорних кластерів для України та Молдови та енергетична політика нового уряду Угорщини. "Усі ці теми актуальні як для ЄС, так і для Угорщини на даний момент. Тож я очікую, що це може бути частиною обговорення завтра. Але, як уже було сказано, я не буду передбачати, робити попередні висновки, включати чи виключати будь-яку конкретну тему. Обидва лідери можуть порушувати те, що хочуть, тому нам доведеться почекати", – знову наголосила вона.

Відповідаючи на запитання щодо офіційного відкриття переговорних кластерів щодо вступу України в ЄС, речник Європейської комісії заявила: "Щодо розширення, ви знаєте нашу позицію. Ми висловили її дуже чітко. Ми вважаємо, що Україна, і, до речі, також Молдова, досягли необхідного прогресу, провели необхідні реформи для того, щоб ми рухалися далі та відкрили кластери. Тепер це питання на боці Європейської Ради для наступних кроків. Комісія висунула свою оцінку та рекомендації. Тому зараз, на наступних засіданнях, буде чи то Рада з загальних справ (засідання на рівні міністрів – ІФ-У), чи Європейська Рада (засідання на рівні лідерів держав – ІФ-У), це буде перший раз, коли прем’єр-міністр Мадяр буде представляти Угорщину. Тож подивимося, яка буде там позиція, і чи справді ми зможемо досягти прогресу та нарешті відкрити кластери для України та Молдови".