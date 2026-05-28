13:44 28.05.2026

Тимчасова повірена у справах США відвідала Офіс президента в середу

Перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця повідомив, що посольство США в Україні продовжує роботу в Києві, а тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс відвідала Офіс голови держави в середу.

"Було чудово побачити посла Джулі Девіс у Офісі президента особисто вчора. Ми підтримуємо зв’язок сьогодні, оскільки її команда посольства США в Україні працює в Києві так само наполегливо, як завжди", – написав Кислиця в соцмережі Х у четвер.

Як повідомлялося, ЗМІ у четвер розповсюдили слова глави дипломатії ЄС Каї Каллас, яка сказала журналістам по прибутті на неофіційну зустріч міністрів закордонних справ у Лімасолі (Кіпр): "Ми чули від України… що всі посольства залишаються на місці, за виключенням одного… Всі європейці залишаються, Америка поїхала".

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий спростував інформацію про начебто те, що посольство США залишило Київ через погрози РФ продовжувати удари по українській столиці.

Посольство США в Україні заявило, що продовжує працювати у Києві, а інформація про виїзд є неправдивою. "Посольство США відкрите. Жодних змін у нашій роботі немає, а повідомлення про інше є неправдивими. Для Державного департаменту немає вищого пріоритету, ніж безпека та захист громадян США, тому ми регулярно переглядаємо безпекову ситуацію Посольства США в Києві", – йдеться у повідомленні в Х.

У дипустанов при цьому наголосили, що громадянам США не слід подорожувати до України "з будь-якої причини через збройний конфлікт".

