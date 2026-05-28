Садовий заявив про тиск польських посадовців через розірваний контракт на будівництво сміттєвого заводу

Сесія Львівської міської ради звернулась до прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска через ситуацію довкола будівництва сміттєпереробного заводу, повідомив міський голова Андрій Садовий.

"Зараз маємо ситуацію, коли громада Львова вже оплатила понад 30 мільйонів євро за виконані роботи, але сам проєкт досі не завершений. І важливо розуміти: це не приватна інвестиція, а кошти громади міста", – написав мер у Телеграмі.

Садовий каже про тиск із боку польських посадовців та лобіювання інтересів польського підрядника, в тому числі, на український уряд.

"Нам відомо про спроби тиску на український уряд із закликами переконати Львів продовжити співпрацю з компанією, яка не виконала умов контракту. Вважаємо це абсолютно неприйнятним… це не питання міжнародної політики чи міжмуніципальної дружби", – заявив він.

Міський голова зазначив, що після консультацій та погодження з Європейським банком реконструкції та розвитку контракт із компанією Control Process S.A. офіційно розірвано.

Як повідомлялось, міністр фінансів та економіки Республіки Польща Анджей Доманьський вважає, що проблемна ситуація з будівництвом комплексу механіко-біологічної переробки твердих побутових відходів у Львові незабаром буде вирішена. Він додав, що обговорював це питання також з міністром економіки, довкілля та сільського господарства Олексієм Соболевим.

За словами Доманьського, Польща має "дбати про інтереси польських фірм". За його словами, між країнами є сотні успішних кейсів співпраці, і не можна щоб одна неприємна ситуація впливала на співпрацю.

Раніше повідомлялося, польська Control Process S.A. виграла тендер на будівництво заводу з механіко-біологічної переробки твердих побутових відходів у 2021 році. Вартість підрядного контракту становить EUR40 млн. Він частково профінансований кредитом Європейського банку реконструкції та розвитку.

У серпні 2025 року депутати Львівської міськради звернулися до прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска з приводу порушення контракту польським підрядником. В кінці березня 2026 року Львівське комунальне підприємство "Зелене місто" заявило, що розриває контракт з польською Control Process S.A. через невиконання зобов’язань з будівництва комплексу.