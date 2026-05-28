Корпус "Хартія": Спільно з іншими підрозділами СОУ будуємо глибокоешелоновану оборону на Харківському напрямку

Корпус "Хартія" спільно з іншими підрозділами Сил оборони України на виконання наказу головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського будує глибокоешелоновану оборону на Харківському напрямку.

"Йдеться про створення розгалужених систем траншей і окопів, облаштування протитанкових ровів та мережі невибухових загороджень, будівництво бліндажів та інших елементів фортифікацій", – йдеться у повідомленні корпусу у соцмережах.

Як повідомлялося, "Хартія" з іншими підрозділами СОУ зупинила наступ росіян на Харківщину влітку 2024 року.