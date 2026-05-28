Інтерфакс-Україна
Події
13:34 28.05.2026

Корпус "Хартія": Спільно з іншими підрозділами СОУ будуємо глибокоешелоновану оборону на Харківському напрямку

1 хв читати

Корпус "Хартія" спільно з іншими підрозділами Сил оборони України на виконання наказу головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського будує глибокоешелоновану оборону на Харківському напрямку.

"Йдеться про створення розгалужених систем траншей і окопів, облаштування протитанкових ровів та мережі невибухових загороджень, будівництво бліндажів та інших елементів фортифікацій", – йдеться у повідомленні корпусу у соцмережах.

Як повідомлялося, "Хартія" з іншими підрозділами СОУ зупинила наступ росіян на Харківщину влітку 2024 року.

 

Теги: #хартія #харківський_напрямок #оборона

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:51 28.05.2026
Ляєн: Україна буде повністю інтегрована в оборонні зусилля Європи у сферах ППО та протидії безпілотникам

Ляєн: Україна буде повністю інтегрована в оборонні зусилля Європи у сферах ППО та протидії безпілотникам

17:20 25.05.2026
"Євросолідарність" внесла в Раду проєкт змін до бюджету, що передбачає збільшення видатків на безпеку та оборону на 1,6 трлн грн

"Євросолідарність" внесла в Раду проєкт змін до бюджету, що передбачає збільшення видатків на безпеку та оборону на 1,6 трлн грн

13:43 18.05.2026
Сирський обговорив із 2 корпусом НГУ "Хартія" шляхи покращення оборони, прийняв низку рішень щодо поліпшення забезпечення воїнів

Сирський обговорив із 2 корпусом НГУ "Хартія" шляхи покращення оборони, прийняв низку рішень щодо поліпшення забезпечення воїнів

08:11 17.05.2026
Європейські країни стикаються зі зростанням цін на оборонні закупівлі до 50-60% – міністр оборони Естонії

Європейські країни стикаються зі зростанням цін на оборонні закупівлі до 50-60% – міністр оборони Естонії

11:01 11.05.2026
Сирський побував на південно-слобожанскому напрямку фронту, обговорив з командирами 2-го корпусу НГУ "Хартія" пріоритетні завдання

Сирський побував на південно-слобожанскому напрямку фронту, обговорив з командирами 2-го корпусу НГУ "Хартія" пріоритетні завдання

08:54 08.05.2026
Командувач ВМС: Обговорили реалізацію програми SENTINEL, спрямованої на посилення морської безпеки

Командувач ВМС: Обговорили реалізацію програми SENTINEL, спрямованої на посилення морської безпеки

22:02 07.05.2026
Україна та Швеція обговорили постачання винищувачів Gripen для ЗСУ – Міноборони

Україна та Швеція обговорили постачання винищувачів Gripen для ЗСУ – Міноборони

21:47 29.04.2026
Агенція оборонних закупівель почала розслідування через можливий витік інформації про закупівлю артилерійських пострілів

Агенція оборонних закупівель почала розслідування через можливий витік інформації про закупівлю артилерійських пострілів

18:17 14.04.2026
Школи України разом із Сергієм Жаданом та Андрієм Кокотюхою запустили благодійний флешмоб для дітей військових "Хартії"

Школи України разом із Сергієм Жаданом та Андрієм Кокотюхою запустили благодійний флешмоб для дітей військових "Хартії"

17:16 08.04.2026
Від "Азова" до "Хартії": лідери за рівнем довіри до виконання держзавдань – дослідження Active Group

Від "Азова" до "Хартії": лідери за рівнем довіри до виконання держзавдань – дослідження Active Group

ВАЖЛИВЕ

ДБР розслідує справу щодо судді, дотичного до розгляду "справи Гринкевичів"

Зеленський у Швеції: Готуємо сильний крок щодо винищувачів Gripen

У "справі Гринкевичів" встановлено факт постачання бронежилетів та шоломів за завищеними цінами зі збитками державі в 150 млн грн – ДБР

Рада ратифікувала угоду про позику ЄС на EUR90 млрд

Посольство США: Жодних змін у нашій роботі немає, а повідомлення про інше є неправдивими

ОСТАННЄ

Зеленський підписав закон щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки та оборони

Рада підтримала за основу законопроєкт про базову соціальну допомогу

Затримано чоловіка, який прив'язав гранату до дверцят авто підприємця в Одесі

Дощі з грозами пройдуть по всій Україні найближчими днями, у суботу буде прохолодно

Рада відхилила законопроєкт щодо декриміналізації порнографії

ДБР розслідує справу щодо судді, дотичного до розгляду "справи Гринкевичів"

Зеленський у Швеції: Готуємо сильний крок щодо винищувачів Gripen

Чоловік та жінка загинули на Сумщині через атаку російського дрона

Латвія почала встановлювати "зуби дракона" вздовж кордону з РФ – ЗМІ

СБУ повідомила про підозру депутату Херсонської облради та трьом спільникам за співпрацю з РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА