Інтерфакс-Україна
Події
13:31 28.05.2026

Зеленський підписав закон щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки та оборони

1 хв читати
Зеленський підписав закон щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки та оборони
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав закон (№ 9559-д) про внесення змін до деяких законів щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки та оборони.

Як зазначається у карті законопроєкту на сайті парламенту, документ повернувся до Верховної Ради за підписом президента 28 травня.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила закон 18 червня 2024 року.

"702 дні й президент підписав мій з колегами закон №9559-д про мобілізацію ресурсів на військо. Це про додаткові десятки мільярдів гривень на Сили Оборони України з місцевих бюджетів! Нарешті громади зможуть легально донатити на військо. Я вітаю місцеве самоврядування – вам тепер не треба жити й озиратися в очікуванні, коли "прилетить" справа за те, що не маючи повноважень ви допомагали нашій армії. Відсьогодні ви можете втілювати цей запит суспільства і власними ресурсами громад наближати нашу Перемогу", – написав один із авторів закону Роман Лозинський (фракція "Голос") у Телеграм-каналі у четвер.

Теги: #місцеве_самоврядування #закон #підписання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:06 28.05.2026
Прийняття законів про оподаткування імпортних посилок та цифрових платформ є умовою 2-го траншу макрофіну ЄС

Прийняття законів про оподаткування імпортних посилок та цифрових платформ є умовою 2-го траншу макрофіну ЄС

23:06 27.05.2026
Президент уповноважив Марченка і Пишного на підписання документів щодо макрофінансової допомоги ЄС

Президент уповноважив Марченка і Пишного на підписання документів щодо макрофінансової допомоги ЄС

12:58 27.05.2026
Рада прийняла закон про публічні закупівлі, який є вимогою інструменту Світового банку та ЄС

Рада прийняла закон про публічні закупівлі, який є вимогою інструменту Світового банку та ЄС

10:58 26.05.2026
В Україні пропонують унормувати терміни "мова ворожнечі" і "множинна дискримінація"

В Україні пропонують унормувати терміни "мова ворожнечі" і "множинна дискримінація"

10:17 26.05.2026
Кабмін утворив робочу групу з реалізації законодавства щодо множинного громадянства

Кабмін утворив робочу групу з реалізації законодавства щодо множинного громадянства

13:56 19.05.2026
Зеленський підписав закон щодо розширення компетенції міжнародного арбітражу

Зеленський підписав закон щодо розширення компетенції міжнародного арбітражу

12:38 19.05.2026
Зеленський підписав закон, який дає змогу зняти арешт з ділянки для будівництва Музею Революції Гідності

Зеленський підписав закон, який дає змогу зняти арешт з ділянки для будівництва Музею Революції Гідності

22:40 13.05.2026
Ухвалений в РФ закон, який дозволяє Путіну вводити війська до інших країн, оприявнює реальне обличчя агресивного режиму в Москві для всього світу – МЗС України

Ухвалений в РФ закон, який дозволяє Путіну вводити війська до інших країн, оприявнює реальне обличчя агресивного режиму в Москві для всього світу – МЗС України

08:42 22.01.2026
Трамп у четвер у Давосі планує підписання документів про створення "Ради миру"

Трамп у четвер у Давосі планує підписання документів про створення "Ради миру"

13:51 16.12.2025
Україна, Молдова та Нідерланди першими підписали Конвенцію про компенсаційну комісію для України

Україна, Молдова та Нідерланди першими підписали Конвенцію про компенсаційну комісію для України

ВАЖЛИВЕ

ДБР розслідує справу щодо судді, дотичного до розгляду "справи Гринкевичів"

Зеленський у Швеції: Готуємо сильний крок щодо винищувачів Gripen

У "справі Гринкевичів" встановлено факт постачання бронежилетів та шоломів за завищеними цінами зі збитками державі в 150 млн грн – ДБР

Рада ратифікувала угоду про позику ЄС на EUR90 млрд

Посольство США: Жодних змін у нашій роботі немає, а повідомлення про інше є неправдивими

ОСТАННЄ

Рада підтримала за основу законопроєкт про базову соціальну допомогу

Затримано чоловіка, який прив'язав гранату до дверцят авто підприємця в Одесі

Дощі з грозами пройдуть по всій Україні найближчими днями, у суботу буде прохолодно

Рада відхилила законопроєкт щодо декриміналізації порнографії

ДБР розслідує справу щодо судді, дотичного до розгляду "справи Гринкевичів"

Зеленський у Швеції: Готуємо сильний крок щодо винищувачів Gripen

Чоловік та жінка загинули на Сумщині через атаку російського дрона

Латвія почала встановлювати "зуби дракона" вздовж кордону з РФ – ЗМІ

СБУ повідомила про підозру депутату Херсонської облради та трьом спільникам за співпрацю з РФ

Кабмін перепризначив Турчака держсекретарем Міноборони

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА