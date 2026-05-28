Зеленський підписав закон щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки та оборони

Президент України Володимир Зеленський підписав закон (№ 9559-д) про внесення змін до деяких законів щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки та оборони.

Як зазначається у карті законопроєкту на сайті парламенту, документ повернувся до Верховної Ради за підписом президента 28 травня.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила закон 18 червня 2024 року.

"702 дні й президент підписав мій з колегами закон №9559-д про мобілізацію ресурсів на військо. Це про додаткові десятки мільярдів гривень на Сили Оборони України з місцевих бюджетів! Нарешті громади зможуть легально донатити на військо. Я вітаю місцеве самоврядування – вам тепер не треба жити й озиратися в очікуванні, коли "прилетить" справа за те, що не маючи повноважень ви допомагали нашій армії. Відсьогодні ви можете втілювати цей запит суспільства і власними ресурсами громад наближати нашу Перемогу", – написав один із авторів закону Роман Лозинський (фракція "Голос") у Телеграм-каналі у четвер.