Рада підтримала за основу законопроєкт про базову соціальну допомогу

Верховна Рада має намір впровадити базову соціальну допомогу.

За відповідний законопроєкт №15094 у першому читанні проголосували 235 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер.

Згідно із законопроєктом базова державна соціальна допомога – це уніфікований і комплексний вид соціальної підтримки сімей з низькими доходами. Така допомога включає проведення індивідуальної оцінки потреб домогосподарств з низькими доходами та складання на її основі індивідуальних планів надання соціальної підтримки та надання адресної комплексної допомоги сім’ям (виплат та соціальних послуг) відповідно до їхніх індивідуальних потреб.

Розмір базової величини соціальної допомоги пропонується визначати законом про Державний бюджет України на відповідний рік і встановити, що він не може бути меншим ніж розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, установлений на 1 січня цим законом. Розмір базової соціальної допомоги пропонується визначати як різницю між сукупним розміром базової величини для всіх членів сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї. Розмір базової величини для сім’ї визначатиметься на рівні 100 відсотків такої базової величини для першого члена сім’ї (уповноваженого представника сім’ї) та 100 відсотків такої базової величини – для кожного наступного члена сім’ї, відповідно до яких розраховується допомога. Для окремих категорій осіб з інвалідністю та дітей розмір базової величини визначатиметься на рівні 100 відсотків від такої базової величини.