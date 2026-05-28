Інтерфакс-Україна
Події
13:19 28.05.2026

Рада підтримала за основу законопроєкт про базову соціальну допомогу

1 хв читати
Рада підтримала за основу законопроєкт про базову соціальну допомогу
Фото: Unsplash

Верховна Рада має намір впровадити базову соціальну допомогу.

За відповідний законопроєкт №15094 у першому читанні проголосували 235 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер.

Згідно із законопроєктом базова державна соціальна допомога – це уніфікований і комплексний вид соціальної підтримки сімей з низькими доходами. Така допомога включає проведення індивідуальної оцінки потреб домогосподарств з низькими доходами та складання на її основі індивідуальних планів надання соціальної підтримки та надання адресної комплексної допомоги сім’ям (виплат та соціальних послуг) відповідно до їхніх індивідуальних потреб.

Розмір базової величини соціальної допомоги пропонується визначати законом про Державний бюджет України на відповідний рік і встановити, що він не може бути меншим ніж розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, установлений на 1 січня цим законом. Розмір базової соціальної допомоги пропонується визначати як різницю між сукупним розміром базової величини для всіх членів сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї. Розмір базової величини для сім’ї визначатиметься на рівні 100 відсотків такої базової величини для першого члена сім’ї (уповноваженого представника сім’ї) та 100 відсотків такої базової величини – для кожного наступного члена сім’ї, відповідно до яких розраховується допомога. Для окремих категорій осіб з інвалідністю та дітей розмір базової величини визначатиметься на рівні 100 відсотків від такої базової величини.

Теги: #законопроєкт #соціальна_допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:10 28.05.2026
Рада прийняла за основу урядовий законопроєкт змін до держбюджету-2026 для фінансування сил оборони 240 голосами

Рада прийняла за основу урядовий законопроєкт змін до держбюджету-2026 для фінансування сил оборони 240 голосами

12:02 28.05.2026
Законопроєкт про реформування спрощеної системи оподаткування треба внести до Ради до грудня-2026 – угода з ЄС

Законопроєкт про реформування спрощеної системи оподаткування треба внести до Ради до грудня-2026 – угода з ЄС

11:16 27.05.2026
Рада підтримала в 1-му читанні урядовий законопроєкт щодо медекспертизи ВЛК для іноземців

Рада підтримала в 1-му читанні урядовий законопроєкт щодо медекспертизи ВЛК для іноземців

12:10 25.05.2026
Фінкомітет Ради рекомендував у цілому законопроєкт щодо звільнення від ПДВ постачання НРК до кінця воєнного стану

Фінкомітет Ради рекомендував у цілому законопроєкт щодо звільнення від ПДВ постачання НРК до кінця воєнного стану

10:54 20.05.2026
Нардепи пропонують Раді встановити пільгу на сплату ПДВ для операції з постачання НРК до кінця воєнного стану

Нардепи пропонують Раді встановити пільгу на сплату ПДВ для операції з постачання НРК до кінця воєнного стану

13:10 18.05.2026
Кабмін пропонує Раді затвердити умови вступної кампанії і скасувати ДПА в 2027р.

Кабмін пропонує Раді затвердити умови вступної кампанії і скасувати ДПА в 2027р.

22:07 13.05.2026
У Конгресі США петиція для примусового голосування законопроєкту про нову допомогу Україні зібрала 218 підписів

У Конгресі США петиція для примусового голосування законопроєкту про нову допомогу Україні зібрала 218 підписів

16:22 08.05.2026
Раді пропонують визнати гагаузів корінним народом України

Раді пропонують визнати гагаузів корінним народом України

16:43 06.05.2026
Фінкомітет рекомендував у цілому законопроєкт щодо оподаткування цифрових платформ

Фінкомітет рекомендував у цілому законопроєкт щодо оподаткування цифрових платформ

15:41 06.05.2026
Бюджетний комітет рекомендував Раді законопроєкт щодо спрямування військового збору винятково на зарплати військовослужбовцям

Бюджетний комітет рекомендував Раді законопроєкт щодо спрямування військового збору винятково на зарплати військовослужбовцям

ВАЖЛИВЕ

ДБР розслідує справу щодо судді, дотичного до розгляду "справи Гринкевичів"

Зеленський у Швеції: Готуємо сильний крок щодо винищувачів Gripen

У "справі Гринкевичів" встановлено факт постачання бронежилетів та шоломів за завищеними цінами зі збитками державі в 150 млн грн – ДБР

Рада ратифікувала угоду про позику ЄС на EUR90 млрд

Посольство США: Жодних змін у нашій роботі немає, а повідомлення про інше є неправдивими

ОСТАННЄ

Затримано чоловіка, який прив'язав гранату до дверцят авто підприємця в Одесі

Дощі з грозами пройдуть по всій Україні найближчими днями, у суботу буде прохолодно

Рада відхилила законопроєкт щодо декриміналізації порнографії

ДБР розслідує справу щодо судді, дотичного до розгляду "справи Гринкевичів"

Зеленський у Швеції: Готуємо сильний крок щодо винищувачів Gripen

Чоловік та жінка загинули на Сумщині через атаку російського дрона

Латвія почала встановлювати "зуби дракона" вздовж кордону з РФ – ЗМІ

СБУ повідомила про підозру депутату Херсонської облради та трьом спільникам за співпрацю з РФ

Кабмін перепризначив Турчака держсекретарем Міноборони

У "справі Гринкевичів" встановлено факт постачання бронежилетів та шоломів за завищеними цінами зі збитками державі в 150 млн грн – ДБР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА