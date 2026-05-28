Інтерфакс-Україна
Події
13:16 28.05.2026

Затримано чоловіка, який прив'язав гранату до дверцят авто підприємця в Одесі

Одеські поліцейські викрили у злочині жителя іншої області, який прикріпив гранату до дверцят автомобіля підприємця у Одесі, повідомило Головне управління нацполіції в Одеській області у четвер.

"Зловмиснику повідомлено про підозру в незаконному поводженні з бойовими припасами та обрано запобіжний захід. Фігуранту загрожує чималий строк позбавлення волі", – йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Подія сталася наприкінці квітня в Київському районі Одеси, коли перехожий виявив гранату, прив’язану до дверцят автомобіля підприємця.

Правоохоронці вилучили небезпечний предмет та направили на судову експертизу.

Слідчо-оперативні заходи встановили, що гранату до автівки прикріпив житель іншої області. У нього вилучили транспортний засіб, та інші предмети, що мають доказове значення у справі.

Як зазначив перший заступник начальника – начальник слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Денис Чуб, "наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру у придбанні, зберіганні та носінні бойових припасів без передбаченого законом дозволу".

Злочин кваліфікується за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України та карається позбавленням волі на строк до семи років.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі майже пів мільйона гривень, яким той скористався.

Під час подальшого розслідування встановлюватимуться всі обставини злочину та його мотиви.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси.

Теги: #автомобіль #одеса #граната #підприємець

