Інтерфакс-Україна
Події
12:59 28.05.2026

Дощі з грозами пройдуть по всій Україні найближчими днями, у суботу буде прохолодно

1 хв читати
Дощі з грозами пройдуть по всій Україні найближчими днями, у суботу буде прохолодно

Короткочасні дощі очікуються в ніч на п’ятницю, 27 травня, місцями у північних областях, а вдень по всій Україні, у центральних, південних областях та на Прикарпатті грози.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер в цей день очікується західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень в Україні пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°; вдень 18-23°, на Закарпатті та півдні країни 23-28°.

В Києві 27 травня вночі без опадів, вдень короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 21-23°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь час метеорологічних спостережень в Києві найвища температура 27 травня вдень була зафіксована на позначці 33,6° в 2007р., найнижча вночі – на позначці 1,7° вище нуля в 1904р.

В суботу, 28 травня, вночі на півдні, сході України та в Карпатах, а вдень по всій Україні, крім південних областей та Закарпаття, очікуються невеликі короткочасні дощі з грозами.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень у більшості областей місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 13-18°; на Закарпатті та півдні країни вночі 11-16°, вдень 18-23°.

В Києві 28 травня вночі без опадів, вдень невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 15-17°.

Теги: #погода #прогноз_погоди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:03 27.05.2026
Короткочасні дощі, місцями з грозами та поривами вітру, пройдуть Україною у четвер і п'ятницю

Короткочасні дощі, місцями з грозами та поривами вітру, пройдуть Україною у четвер і п'ятницю

12:17 26.05.2026
Дощі, грози та шквали в найближчі два дні по всій Україні

Дощі, грози та шквали в найближчі два дні по всій Україні

12:44 25.05.2026
Приємна прохолода триматиметься в Україні найближчими днями, місцями невеликі дощі

Приємна прохолода триматиметься в Україні найближчими днями, місцями невеликі дощі

14:25 24.05.2026
В Україні збережеться тепла погода, у Києві без опадів

В Україні збережеться тепла погода, у Києві без опадів

13:16 23.05.2026
В Україні в найближчі дні буде тепла погода, місцями – короткочасні дощі та грози

В Україні в найближчі дні буде тепла погода, місцями – короткочасні дощі та грози

02:44 23.05.2026
Європу накриє перша хвиля спеки сезону: у Великій Британії, Франції та Іспанії прогнозують до 38°C

Європу накриє перша хвиля спеки сезону: у Великій Британії, Франції та Іспанії прогнозують до 38°C

12:43 22.05.2026
На вихідних в Україні переважно без опадів, тепло

На вихідних в Україні переважно без опадів, тепло

14:10 21.05.2026
П'ятниця та субота в Україні будуть теплими, але з дощами та грозами

П'ятниця та субота в Україні будуть теплими, але з дощами та грозами

12:58 20.05.2026
В Україні в наступні дві доби очікуються дощі та грози, температура до 31° тепла

В Україні в наступні дві доби очікуються дощі та грози, температура до 31° тепла

14:19 16.05.2026
Неділя та понеділок в Україні будуть теплими, місцями короткочасні дощі

Неділя та понеділок в Україні будуть теплими, місцями короткочасні дощі

ВАЖЛИВЕ

ДБР розслідує справу щодо судді, дотичного до розгляду "справи Гринкевичів"

Зеленський у Швеції: Готуємо сильний крок щодо винищувачів Gripen

У "справі Гринкевичів" встановлено факт постачання бронежилетів та шоломів за завищеними цінами зі збитками державі в 150 млн грн – ДБР

Рада ратифікувала угоду про позику ЄС на EUR90 млрд

Посольство США: Жодних змін у нашій роботі немає, а повідомлення про інше є неправдивими

ОСТАННЄ

Рада відхилила законопроєкт щодо декриміналізації порнографії

ДБР розслідує справу щодо судді, дотичного до розгляду "справи Гринкевичів"

Зеленський у Швеції: Готуємо сильний крок щодо винищувачів Gripen

Чоловік та жінка загинули на Сумщині через атаку російського дрона

Латвія почала встановлювати "зуби дракона" вздовж кордону з РФ – ЗМІ

СБУ повідомила про підозру депутату Херсонської облради та трьом спільникам за співпрацю з РФ

Кабмін перепризначив Турчака держсекретарем Міноборони

У "справі Гринкевичів" встановлено факт постачання бронежилетів та шоломів за завищеними цінами зі збитками державі в 150 млн грн – ДБР

Свириденко: EUR90 млрд підтримки від ЄС – це ресурс для нашої стійкості, оборони та відновлення

Зеленський про ратифікацію угоди про позику ЄС: Одне з найбільш важливих голосувань, яке демонструє конструктивність нашої спільної роботи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА