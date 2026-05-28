Дощі з грозами пройдуть по всій Україні найближчими днями, у суботу буде прохолодно

Короткочасні дощі очікуються в ніч на п’ятницю, 27 травня, місцями у північних областях, а вдень по всій Україні, у центральних, південних областях та на Прикарпатті грози.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер в цей день очікується західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень в Україні пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°; вдень 18-23°, на Закарпатті та півдні країни 23-28°.

В Києві 27 травня вночі без опадів, вдень короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 21-23°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь час метеорологічних спостережень в Києві найвища температура 27 травня вдень була зафіксована на позначці 33,6° в 2007р., найнижча вночі – на позначці 1,7° вище нуля в 1904р.

В суботу, 28 травня, вночі на півдні, сході України та в Карпатах, а вдень по всій Україні, крім південних областей та Закарпаття, очікуються невеликі короткочасні дощі з грозами.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень у більшості областей місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 13-18°; на Закарпатті та півдні країни вночі 11-16°, вдень 18-23°.

В Києві 28 травня вночі без опадів, вдень невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 15-17°.