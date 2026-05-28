Рада відхилила законопроєкт щодо декриміналізації порнографії

Верховна Рада України відхилила законопроєкт щодо декриміналізації порнографії.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", внесення змін у першому читанні до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень про кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності (законопроєкт №12191) підтримали лише 207 народних депутатів (для прийняття рішення необхідно мінімум 226 голосів "за"). Не набрали необхідну кількість голосів і пропозиції спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука – відправити законопроєкт на повторне перше читання або повернути суб’єкту законодавчої ініціативи. Таким чином законопроєкт вважається відхиленим.

Проєкт закону пропонував внести зміни до статей 301 та 301-1 Кримінального кодексу. Зокрема, зміни передбачали декриміналізувати ввезення, зберігання, перевезення, виготовлення, пересилання, а також збут і розповсюдження творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, кіно- та відеопродукції, комп’ютерних програм порнографічного характеру повнолітніми особами.

Водночас зміни посилювали кримінальну відповідальність за збут малолітнім чи розповсюдження серед них творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру. Крім того, законопроєкт передбачав посилення кримінальної відповідальності за примушування малолітніх та неповнолітніх осіб до участі у створенні творів порнографічного характеру та за збут неповнолітнім чи розповсюдження серед них творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру.