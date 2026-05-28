Інтерфакс-Україна
Події
12:45 28.05.2026

ДБР розслідує справу щодо судді, дотичного до розгляду "справи Гринкевичів"

3 хв читати
ДБР розслідує справу щодо судді, дотичного до розгляду "справи Гринкевичів"

Державне бюро розслідувань (ДБР) здійснює розслідування можливих позапроцесуальних зв’язків представника суддівського корпусу із захистом львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та його сина Романа, які обвинувачуються у постачання неякісного одягу для ЗСУ, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в ДБР.

"В рамках окремого кримінального провадження Державним бюро розслідувань здійснюється розслідування щодо представника судової гілки влади, який дотичний до розгляду справ відносно вказаної злочинної групи", – йдеться у відповіді ДБР на запит агентства щодо "справи Гринкевичів".

В Бюро наголошують: "У ході проведення слідчих дій отримано інформацію про можливі позапроцесуальні зв’язки сторони захисту з вказаною особою, які виникли під час спільної професійної діяльності в одному з регіонів країни, що може вплинути на швидкий та об’єктивний судовий розгляд".

Наразі досудове розслідування триває.

У відомстві зауважують, що не відповідає дійсності інформація в деяких ЗМІ про нібито уникнення від реального покарання родини Гринкевичів та надання неправомірної вигоди працівникам ДБР для затягування розслідування кримінальних проваджень.

В Бюро нагадують, що Гринкевич з метою уникнення від кримінальної відповідальності у грудні 2023 року намагався надати одному із керівників ДБР хабар в розмірі $500 тис. за можливе уникнення від кримінальної відповідальності.

"Однак за вказаним фактом Державним бюро розслідувань невідкладно було розпочато кримінальне провадження та фігуранта затримано в порядку ст. 208 КПК України під час передачі вищезазначених грошових коштів. За результатами досудового розслідування кримінальне провадження 05.07.2024 скеровано до суду для розгляду по суті. На даний час судовий розгляд триває у Голосіївському районному суді міста Києва", – зазначається у відповіді ДБР на запит агентства.

В контексті розслідування справи відносно Гринкевичів за постачання неякісного одягу для військових Бюро інформує, що під час досудового розслідування зібрано значний обсяг доказів, у тому числі отримано висновок судової експертизи, яким підтверджено заподіяння Міністерству оборони України матеріальної шкоди на загальну суму 1,2 млрд. грн., що беззаперечно підтверджує винуватість вказаних осіб.

15 січня 2025 року обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Шевченківського районного суду міста Києва, після чого 04 квітня 2025 року Київським апеляційним судом передано справу до Солом’янського районного суду міста Києва.

"Під час перебування справи в суді розгляд необґрунтовано затягується та справа не призначається до розгляду по суті. З моменту направлення справи до суду сума застави зменшена з 272 млн. грн. до 30 млн. грн., чим створено умови для виходу обвинувачених з-під варти та можливої втечі за межі України", – наголошують в ДБР.

Як повідомлялось, наприкінці 2023 року ДБР порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для Збройних сил України. Компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн.

Підприємець зі Львова курирував оборудку, до якої залучив свого сина та інших осіб. Підконтрольні їм компанії підписали у 2023 році договори з Міноборони на постачання військового одягу.

29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена, який пропонував $500 тисяч одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. Хабар пропонувався за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження.

17 січня 2024 року працівники ДБР оголосили про підозру Гринкевичу і членам злочинної організації, які завдали державному бюджету збитків на мільярд гривень.

Міноборони розірвало всі договори, укладені зі львівським бізнесменом Гринкевичем.

Теги: #справа_гринкевичів #дбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:12 28.05.2026
У "справі Гринкевичів" встановлено факт постачання бронежилетів та шоломів за завищеними цінами зі збитками державі в 150 млн грн – ДБР

У "справі Гринкевичів" встановлено факт постачання бронежилетів та шоломів за завищеними цінами зі збитками державі в 150 млн грн – ДБР

16:34 20.05.2026
ДБР повідомило про підозру начальнику штаба частини, який змушував військових ремонтувати йому дім

ДБР повідомило про підозру начальнику штаба частини, який змушував військових ремонтувати йому дім

10:26 19.05.2026
Військовий на Львівщині пропонував відстрочку від мобілізації за $16 тис. – ДБР

Військовий на Львівщині пропонував відстрочку від мобілізації за $16 тис. – ДБР

17:58 18.05.2026
Судитимуть керівника РТЦК на Прикарпатті та трьох його підлеглих, які катували військовозобов'язаних

Судитимуть керівника РТЦК на Прикарпатті та трьох його підлеглих, які катували військовозобов'язаних

15:20 18.05.2026
ДБР викрило посадовця "Центру пробації", який за $12 тис обіцяв викупити чоловіка з ТЦК

ДБР викрило посадовця "Центру пробації", який за $12 тис обіцяв викупити чоловіка з ТЦК

14:32 18.05.2026
Правоохоронці викрили ще чотири схеми продажу тилових посад в ЗСУ

Правоохоронці викрили ще чотири схеми продажу тилових посад в ЗСУ

10:04 18.05.2026
ДБР з 2025 р. повідомило про підозру 21 особі, задіяній у схемах незаконного заволодіння нерухомістю, 5 справ передано до суду

ДБР з 2025 р. повідомило про підозру 21 особі, задіяній у схемах незаконного заволодіння нерухомістю, 5 справ передано до суду

17:15 15.05.2026
Судитимуть наркоділків з Донеччини, які намагалися збувати наркотики військовослужбовцям – ДБР

Судитимуть наркоділків з Донеччини, які намагалися збувати наркотики військовослужбовцям – ДБР

16:16 15.05.2026
Перевірки раніше встановлених МСЕК інвалідностей проводилися у рамках кримінальних проваджень – Ляшко

Перевірки раніше встановлених МСЕК інвалідностей проводилися у рамках кримінальних проваджень – Ляшко

11:53 15.05.2026
Ексміністр інфраструктури Омелян отримав підозру за ухилення від військової служби, після цього він заявив про готовність повернутися в політику

Ексміністр інфраструктури Омелян отримав підозру за ухилення від військової служби, після цього він заявив про готовність повернутися в політику

ВАЖЛИВЕ

Зеленський у Швеції: Готуємо сильний крок щодо винищувачів Gripen

У "справі Гринкевичів" встановлено факт постачання бронежилетів та шоломів за завищеними цінами зі збитками державі в 150 млн грн – ДБР

Рада ратифікувала угоду про позику ЄС на EUR90 млрд

Посольство США: Жодних змін у нашій роботі немає, а повідомлення про інше є неправдивими

Інформація про виїзд посольства США з України не відповідає дійсності – МЗС

ОСТАННЄ

Зеленський у Швеції: Готуємо сильний крок щодо винищувачів Gripen

Чоловік та жінка загинули на Сумщині через атаку російського дрона

Латвія почала встановлювати "зуби дракона" вздовж кордону з РФ – ЗМІ

СБУ повідомила про підозру депутату Херсонської облради та трьом спільникам за співпрацю з РФ

Кабмін перепризначив Турчака держсекретарем Міноборони

Свириденко: EUR90 млрд підтримки від ЄС – це ресурс для нашої стійкості, оборони та відновлення

Зеленський про ратифікацію угоди про позику ЄС: Одне з найбільш важливих голосувань, яке демонструє конструктивність нашої спільної роботи

Прем'єр Швеції прийме в четвер президента України

Засідання Радбезу ООН через масовану атаку РФ відбудеться у четвер

Новий сервіс "Мій депутат" з'явився у застосунку "Київ Цифровий"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА