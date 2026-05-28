ДБР розслідує справу щодо судді, дотичного до розгляду "справи Гринкевичів"

Державне бюро розслідувань (ДБР) здійснює розслідування можливих позапроцесуальних зв’язків представника суддівського корпусу із захистом львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та його сина Романа, які обвинувачуються у постачання неякісного одягу для ЗСУ, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в ДБР.

"В рамках окремого кримінального провадження Державним бюро розслідувань здійснюється розслідування щодо представника судової гілки влади, який дотичний до розгляду справ відносно вказаної злочинної групи", – йдеться у відповіді ДБР на запит агентства щодо "справи Гринкевичів".

В Бюро наголошують: "У ході проведення слідчих дій отримано інформацію про можливі позапроцесуальні зв’язки сторони захисту з вказаною особою, які виникли під час спільної професійної діяльності в одному з регіонів країни, що може вплинути на швидкий та об’єктивний судовий розгляд".

Наразі досудове розслідування триває.

У відомстві зауважують, що не відповідає дійсності інформація в деяких ЗМІ про нібито уникнення від реального покарання родини Гринкевичів та надання неправомірної вигоди працівникам ДБР для затягування розслідування кримінальних проваджень.

В Бюро нагадують, що Гринкевич з метою уникнення від кримінальної відповідальності у грудні 2023 року намагався надати одному із керівників ДБР хабар в розмірі $500 тис. за можливе уникнення від кримінальної відповідальності.

"Однак за вказаним фактом Державним бюро розслідувань невідкладно було розпочато кримінальне провадження та фігуранта затримано в порядку ст. 208 КПК України під час передачі вищезазначених грошових коштів. За результатами досудового розслідування кримінальне провадження 05.07.2024 скеровано до суду для розгляду по суті. На даний час судовий розгляд триває у Голосіївському районному суді міста Києва", – зазначається у відповіді ДБР на запит агентства.

В контексті розслідування справи відносно Гринкевичів за постачання неякісного одягу для військових Бюро інформує, що під час досудового розслідування зібрано значний обсяг доказів, у тому числі отримано висновок судової експертизи, яким підтверджено заподіяння Міністерству оборони України матеріальної шкоди на загальну суму 1,2 млрд. грн., що беззаперечно підтверджує винуватість вказаних осіб.

15 січня 2025 року обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Шевченківського районного суду міста Києва, після чого 04 квітня 2025 року Київським апеляційним судом передано справу до Солом’янського районного суду міста Києва.

"Під час перебування справи в суді розгляд необґрунтовано затягується та справа не призначається до розгляду по суті. З моменту направлення справи до суду сума застави зменшена з 272 млн. грн. до 30 млн. грн., чим створено умови для виходу обвинувачених з-під варти та можливої втечі за межі України", – наголошують в ДБР.

Як повідомлялось, наприкінці 2023 року ДБР порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для Збройних сил України. Компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн.

Підприємець зі Львова курирував оборудку, до якої залучив свого сина та інших осіб. Підконтрольні їм компанії підписали у 2023 році договори з Міноборони на постачання військового одягу.

29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена, який пропонував $500 тисяч одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. Хабар пропонувався за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження.

17 січня 2024 року працівники ДБР оголосили про підозру Гринкевичу і членам злочинної організації, які завдали державному бюджету збитків на мільярд гривень.

Міноборони розірвало всі договори, укладені зі львівським бізнесменом Гринкевичем.