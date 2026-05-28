Зеленський у Швеції: Готуємо сильний крок щодо винищувачів Gripen

Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Швеції.

"Сьогодні з робочим візитом у Швеції. Готуємо великий оборонний пакет для України та сильний крок щодо винищувачів Gripen, який точно зробить нашу бойову авіацію ефективнішою", – повідомив Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

За словами президента, також заплановані зустрічі з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, у форматі делегацій будуть присутні представники шведської оборонної промисловості.