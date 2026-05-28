Інтерфакс-Україна
Події
12:41 28.05.2026

Зеленський у Швеції: Готуємо сильний крок щодо винищувачів Gripen

1 хв читати
Зеленський у Швеції: Готуємо сильний крок щодо винищувачів Gripen
Фото: saab.com

Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Швеції.

"Сьогодні з робочим візитом у Швеції. Готуємо великий оборонний пакет для України та сильний крок щодо винищувачів Gripen, який точно зробить нашу бойову авіацію ефективнішою", – повідомив Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

За словами президента, також заплановані зустрічі з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, у форматі делегацій будуть присутні представники шведської оборонної промисловості.

 

Теги: #швеція #gripen #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:04 28.05.2026
Зеленський про ратифікацію угоди про позику ЄС: Одне з найбільш важливих голосувань, яке демонструє конструктивність нашої спільної роботи

Зеленський про ратифікацію угоди про позику ЄС: Одне з найбільш важливих голосувань, яке демонструє конструктивність нашої спільної роботи

11:54 28.05.2026
Прем'єр Швеції прийме в четвер президента України

Прем'єр Швеції прийме в четвер президента України

09:18 28.05.2026
Швеція передає Україні літаки JAS-39 Gripen – ЗМІ

Швеція передає Україні літаки JAS-39 Gripen – ЗМІ

20:46 27.05.2026
Зеленський про лист до США: Пришвидшення захисту від балістики може зробити так, щоб дипломатія спрацювала

Зеленський про лист до США: Пришвидшення захисту від балістики може зробити так, щоб дипломатія спрацювала

18:20 27.05.2026
Зеленський і фон дер Ляєн обговорили зміцнення української ППО

Зеленський і фон дер Ляєн обговорили зміцнення української ППО

17:59 27.05.2026
РФ поставила завдання збільшити окупаційний контингент на щонайменше десятки тисяч – Зеленський

РФ поставила завдання збільшити окупаційний контингент на щонайменше десятки тисяч – Зеленський

16:21 27.05.2026
В ОП підтвердили, що Зеленський надіслав США листа щодо нестачі ППО

В ОП підтвердили, що Зеленський надіслав США листа щодо нестачі ППО

16:20 27.05.2026
Зеленський відзначив державними нагородами воїнів ССО ЗСУ

Зеленський відзначив державними нагородами воїнів ССО ЗСУ

15:53 27.05.2026
У Мадяра висунули умову зустрічі із Зеленським

У Мадяра висунули умову зустрічі із Зеленським

08:24 27.05.2026
Зеленський привітав усіх мусульман з національним святом Курбан-байрам, також згадав Крим

Зеленський привітав усіх мусульман з національним святом Курбан-байрам, також згадав Крим

ВАЖЛИВЕ

У "справі Гринкевичів" встановлено факт постачання бронежилетів та шоломів за завищеними цінами зі збитками державі в 150 млн грн – ДБР

Рада ратифікувала угоду про позику ЄС на EUR90 млрд

Посольство США: Жодних змін у нашій роботі немає, а повідомлення про інше є неправдивими

Інформація про виїзд посольства США з України не відповідає дійсності – МЗС

Законопроєкт про ратифікацію угоди щодо макрофінансової допомоги Україні від ЄС зареєстровано у Раді

ОСТАННЄ

Чоловік та жінка загинули на Сумщині через атаку російського дрона

Латвія почала встановлювати "зуби дракона" вздовж кордону з РФ – ЗМІ

СБУ повідомила про підозру депутату Херсонської облради та трьом спільникам за співпрацю з РФ

Кабмін перепризначив Турчака держсекретарем Міноборони

У "справі Гринкевичів" встановлено факт постачання бронежилетів та шоломів за завищеними цінами зі збитками державі в 150 млн грн – ДБР

Свириденко: EUR90 млрд підтримки від ЄС – це ресурс для нашої стійкості, оборони та відновлення

Засідання Радбезу ООН через масовану атаку РФ відбудеться у четвер

Новий сервіс "Мій депутат" з'явився у застосунку "Київ Цифровий"

МЗС Естонії: Нинішня успішна політика тиску на Росію та підтримки України має тривати

Рада ратифікувала угоду про позику ЄС на EUR90 млрд

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА