Інтерфакс-Україна
Події
12:32 28.05.2026

Чоловік та жінка загинули на Сумщині через атаку російського дрона

1 хв читати
Чоловік та жінка загинули на Сумщині через атаку російського дрона
Фото: Сумська облпрокуратура

Дві людини загинули в Охтирському районі через атаку дрона окупантів, повідомили у Сумській обласній прокуратурі.

"За даними слідства, 28 травня 2026 року близько 08:00 год ранку окупанти атакували безпілотником двох цивільних, які рухались по польовій дорозі у Великописарівській громаді Охтирського району. Загинули чоловік та жінка. Їх дані наразі встановлюються", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі відомства.

Правоохоронці документують наслідки атаки.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Слідство впроваджує УСБУ в Сумській області. 

Теги: #сумська_область #бпла_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:52 28.05.2026
Дві людини, серед них – дитина, постраждали через ворожі обстріли на Сумщині – ОВА

Дві людини, серед них – дитина, постраждали через ворожі обстріли на Сумщині – ОВА

13:53 27.05.2026
Ворог атакував Одесу БпЛА: четверо цивільних постраждали

Ворог атакував Одесу БпЛА: четверо цивільних постраждали

08:12 27.05.2026
Двоє постраждалих через російські обстріли Сумщини – поліція

Двоє постраждалих через російські обстріли Сумщини – поліція

09:58 26.05.2026
На Сумщині за добу дев'ять людей постраждали від атак окупантів – ОВА

На Сумщині за добу дев'ять людей постраждали від атак окупантів – ОВА

08:56 26.05.2026
Частина Сумщини залишилася без електропостачання через збройну агресію РФ

Частина Сумщини залишилася без електропостачання через збройну агресію РФ

09:43 25.05.2026
Одна людина загинула, ще четверо зазнали поранень через ворожі атаки на Сумщині за добу – ОВА

Одна людина загинула, ще четверо зазнали поранень через ворожі атаки на Сумщині за добу – ОВА

11:25 24.05.2026
У Богодухові на Харківщині 12 постраждалих через атаку БпЛА

У Богодухові на Харківщині 12 постраждалих через атаку БпЛА

12:34 22.05.2026
Мирний житель постраждав внаслідок удару БпЛА по Золочеву Харківської області

Мирний житель постраждав внаслідок удару БпЛА по Золочеву Харківської області

12:20 22.05.2026
На Полтавщині російський БПЛА впав на території підприємства – ОВА

На Полтавщині російський БПЛА впав на території підприємства – ОВА

10:12 22.05.2026
Чоловік загинув у Херсоні через ворожу атаку безпілотником – ОВА

Чоловік загинув у Херсоні через ворожу атаку безпілотником – ОВА

ВАЖЛИВЕ

ДБР розслідує справу щодо судді, дотичного до розгляду "справи Гринкевичів"

Зеленський у Швеції: Готуємо сильний крок щодо винищувачів Gripen

У "справі Гринкевичів" встановлено факт постачання бронежилетів та шоломів за завищеними цінами зі збитками державі в 150 млн грн – ДБР

Рада ратифікувала угоду про позику ЄС на EUR90 млрд

Посольство США: Жодних змін у нашій роботі немає, а повідомлення про інше є неправдивими

ОСТАННЄ

Зеленський підписав закон щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки та оборони

Рада підтримала за основу законопроєкт про базову соціальну допомогу

Затримано чоловіка, який прив'язав гранату до дверцят авто підприємця в Одесі

Дощі з грозами пройдуть по всій Україні найближчими днями, у суботу буде прохолодно

Рада відхилила законопроєкт щодо декриміналізації порнографії

ДБР розслідує справу щодо судді, дотичного до розгляду "справи Гринкевичів"

Зеленський у Швеції: Готуємо сильний крок щодо винищувачів Gripen

Латвія почала встановлювати "зуби дракона" вздовж кордону з РФ – ЗМІ

СБУ повідомила про підозру депутату Херсонської облради та трьом спільникам за співпрацю з РФ

Кабмін перепризначив Турчака держсекретарем Міноборони

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА