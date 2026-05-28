Чоловік та жінка загинули на Сумщині через атаку російського дрона

Фото: Сумська облпрокуратура

Дві людини загинули в Охтирському районі через атаку дрона окупантів, повідомили у Сумській обласній прокуратурі.

"За даними слідства, 28 травня 2026 року близько 08:00 год ранку окупанти атакували безпілотником двох цивільних, які рухались по польовій дорозі у Великописарівській громаді Охтирського району. Загинули чоловік та жінка. Їх дані наразі встановлюються", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі відомства.

Правоохоронці документують наслідки атаки.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Слідство впроваджує УСБУ в Сумській області.