Латвія почала встановлювати "зуби дракона" вздовж кордону з РФ – ЗМІ

Національні збройні сили Латвії (NBS) почали розгортати фортифікаційні загородження типу "зуби дракона" уздовж латвійсько-російського кордону на раніше експропрійованій у власників землі, повідомляє на сайті латвійського публічного медіа (LSM) в четвер.

"Земля раніше була експропрійована для цілей національної оборони, оскільки будівництво інфраструктури Балтійської оборонної лінії планується безпосередньо вздовж кордону, включаючи ділянки, де розташована приватна власність", – йдеться в повідомленні.

Бар’єри розташовані трьома рядами приблизно 10 м завширшки і призначені для запобігання переміщенню військової техніки через кордон. "Кожен із зубів дракона важить близько півтори тонни. Військові чиновники зазначили, що проміжки між ними невеликі, тому військова техніка не може проїхати", – розповіли в LSM.

Виготовлення та доставка бар’єрів до місць їх розгортання розпочалися ще у 2024 році, але їх фізичне встановлення на державних та муніципальних територіях розпочалося у 2025 році.

Експропріація землі стала однією з найбільших проблем, оскільки частина інфраструктури будується на приватній власності, але Закон про створення протимобільної інфраструктури значно прискорив цей процес. "До прийняття Закону про створення антимобільної інфраструктури ми стикалися з обмеженнями. Ми не могли прийти та розпочати розгортання цих бар’єрів мобільності на приватній землі. На даний момент це питання вирішено", – зазначив відповідальний за проект "Балтійська лінія оборони" офіцер Андріс Рікстс.

За даними видання, власники отримають справедливу компенсацію за експропріацію землі, необхідної для будівництва інфраструктури, що буде визначено спеціальною комісією за допомогою сертифікованого оцінювача нерухомості.

Мета лінії оборони – не лише стримувати потенційного супротивника, але й, за необхідності, зупинити та знищити його, поки він ще знаходиться на кордоні. "Якщо щось трапиться, нам потрібно мати можливість знищити їх тут, бо ми бачимо це в Україні – як тільки ми віддаємо землю, повернути її практично неможливо", – сказав Рікстс.

Він зазначив, що в сучасній війні важлива не лише оборона від атак безпілотників та ракет, але і контроль над землею. "Вони не зможуть підкорити нас за допомогою безпілотників. В Україні ми бачимо, що щодня відбуваються сотні атак безпілотників та ракет, але поки земля утримується і ніхто фізично не приходить і не виганяє людей з їхніх домівок, ця земля наша", – зазначив Рікстс.

Окрім "зубів дракона", у майбутньому також планується будівництво протитанкових ровів.

Загальна довжина кордону Латвії з Росією та Білоруссю становить приблизно 450 км. Цього року NBS планують побудувати понад 8 км протимобільної інфраструктури.

Проєкт "Балтійська оборонна лінія" реалізується у співпраці з Литвою, Естонією та Польщею. Він розпочався близько двох років тому, і всі заплановані роботи мають бути завершені до 2028 року.