Інтерфакс-Україна
Події
12:29 28.05.2026

Латвія почала встановлювати "зуби дракона" вздовж кордону з РФ – ЗМІ

2 хв читати

Національні збройні сили Латвії (NBS) почали розгортати фортифікаційні загородження типу "зуби дракона" уздовж латвійсько-російського кордону на раніше експропрійованій у власників землі, повідомляє на сайті латвійського публічного медіа (LSM) в четвер.

"Земля раніше була експропрійована для цілей національної оборони, оскільки будівництво інфраструктури Балтійської оборонної лінії планується безпосередньо вздовж кордону, включаючи ділянки, де розташована приватна власність", – йдеться в повідомленні.

Бар’єри розташовані трьома рядами приблизно 10 м завширшки і призначені для запобігання переміщенню військової техніки через кордон. "Кожен із зубів дракона важить близько півтори тонни. Військові чиновники зазначили, що проміжки між ними невеликі, тому військова техніка не може проїхати", – розповіли в LSM.

Виготовлення та доставка бар’єрів до місць їх розгортання розпочалися ще у 2024 році, але їх фізичне встановлення на державних та муніципальних територіях розпочалося у 2025 році.

Експропріація землі стала однією з найбільших проблем, оскільки частина інфраструктури будується на приватній власності, але Закон про створення протимобільної інфраструктури значно прискорив цей процес. "До прийняття Закону про створення антимобільної інфраструктури ми стикалися з обмеженнями. Ми не могли прийти та розпочати розгортання цих бар’єрів мобільності на приватній землі. На даний момент це питання вирішено", – зазначив відповідальний за проект "Балтійська лінія оборони" офіцер Андріс Рікстс.

За даними видання, власники отримають справедливу компенсацію за експропріацію землі, необхідної для будівництва інфраструктури, що буде визначено спеціальною комісією за допомогою сертифікованого оцінювача нерухомості.

Мета лінії оборони – не лише стримувати потенційного супротивника, але й, за необхідності, зупинити та знищити його, поки він ще знаходиться на кордоні. "Якщо щось трапиться, нам потрібно мати можливість знищити їх тут, бо ми бачимо це в Україні – як тільки ми віддаємо землю, повернути її практично неможливо", – сказав Рікстс.

Він зазначив, що в сучасній війні важлива не лише оборона від атак безпілотників та ракет, але і контроль над землею. "Вони не зможуть підкорити нас за допомогою безпілотників. В Україні ми бачимо, що щодня відбуваються сотні атак безпілотників та ракет, але поки земля утримується і ніхто фізично не приходить і не виганяє людей з їхніх домівок, ця земля наша", – зазначив Рікстс.

Окрім "зубів дракона", у майбутньому також планується будівництво протитанкових ровів.

Загальна довжина кордону Латвії з Росією та Білоруссю становить приблизно 450 км. Цього року NBS планують побудувати понад 8 км протимобільної інфраструктури.

Проєкт "Балтійська оборонна лінія" реалізується у співпраці з Литвою, Естонією та Польщею. Він розпочався близько двох років тому, і всі заплановані роботи мають бути завершені до 2028 року.

Теги: #латвія #зуби_дракона #кордон_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:56 27.05.2026
Латвія та Литва назвали погрози РФ Києву порушенням Статуту ООН, Росії подано ноту протесту

Латвія та Литва назвали погрози РФ Києву порушенням Статуту ООН, Росії подано ноту протесту

17:29 23.05.2026
На сході Латвія дрон упав в озеро та здетонував – поліція країни

На сході Латвія дрон упав в озеро та здетонував – поліція країни

12:07 21.05.2026
Винищувачі НАТО підняті в повітря в Балтії

Винищувачі НАТО підняті в повітря в Балтії

13:42 20.05.2026
Рютте: Заяви Росії про використання Україною території Латвії для атак на РФ абсолютно абсурдні

Рютте: Заяви Росії про використання Україною території Латвії для атак на РФ абсолютно абсурдні

13:16 20.05.2026
МЗС Латвії вручило офіційну ноту протесту тимчасовому повіреному Росії через фейкові заяви СЗР

МЗС Латвії вручило офіційну ноту протесту тимчасовому повіреному Росії через фейкові заяви СЗР

14:32 19.05.2026
ОП: Заяви РФ про нібито підготовку атак з території Латвії – це продовження лінії погроз країнам НАТО

ОП: Заяви РФ про нібито підготовку атак з території Латвії – це продовження лінії погроз країнам НАТО

13:54 19.05.2026
МЗС України спростувало заяви Москви щодо підготовки атак з території Латвії

МЗС України спростувало заяви Москви щодо підготовки атак з території Латвії

12:59 19.05.2026
Президент Латвії заперечив звинувачення РФ у використанні території країни для запуску українських БпЛА

Президент Латвії заперечив звинувачення РФ у використанні території країни для запуску українських БпЛА

11:10 17.05.2026
Збройні сили Латвії повідомили про вхід БпЛА в повітряний простір країни, загрозу згодом усунено

Збройні сили Латвії повідомили про вхід БпЛА в повітряний простір країни, загрозу згодом усунено

18:21 13.05.2026
Україна домовились про залучення експертів до модернізації ППО Латвії

Україна домовились про залучення експертів до модернізації ППО Латвії

ВАЖЛИВЕ

ДБР розслідує справу щодо судді, дотичного до розгляду "справи Гринкевичів"

Зеленський у Швеції: Готуємо сильний крок щодо винищувачів Gripen

У "справі Гринкевичів" встановлено факт постачання бронежилетів та шоломів за завищеними цінами зі збитками державі в 150 млн грн – ДБР

Рада ратифікувала угоду про позику ЄС на EUR90 млрд

Посольство США: Жодних змін у нашій роботі немає, а повідомлення про інше є неправдивими

ОСТАННЄ

Рада підтримала за основу законопроєкт про базову соціальну допомогу

Затримано чоловіка, який прив'язав гранату до дверцят авто підприємця в Одесі

Дощі з грозами пройдуть по всій Україні найближчими днями, у суботу буде прохолодно

Рада відхилила законопроєкт щодо декриміналізації порнографії

ДБР розслідує справу щодо судді, дотичного до розгляду "справи Гринкевичів"

Зеленський у Швеції: Готуємо сильний крок щодо винищувачів Gripen

Чоловік та жінка загинули на Сумщині через атаку російського дрона

СБУ повідомила про підозру депутату Херсонської облради та трьом спільникам за співпрацю з РФ

Кабмін перепризначив Турчака держсекретарем Міноборони

У "справі Гринкевичів" встановлено факт постачання бронежилетів та шоломів за завищеними цінами зі збитками державі в 150 млн грн – ДБР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА