12:27 28.05.2026

СБУ повідомила про підозру депутату Херсонської облради та трьом спільникам за співпрацю з РФ

Служба безпеки України (СБУ) викрила депутата Херсонської облради і трьох його спільників, які вели бізнес та співпрацювали з РФ на тимчасово захопленій території Каховського району лівобережжя Херсонщини.

"Серед фігурантів – депутат Херсонської обласної ради і троє місцевих підприємців – подружжя керівників аграрних підприємств і директор одного з них", – йдеться у повідомленні СБУ у Телеграм у четвер.

За даними слідства, депутат є власником двох українських підприємств у сфері технічного обслуговування транспорту та вирощування зернових культур. Під час окупації він перереєстрував бізнес за законодавством РФ.

Крім того, у змові з трьома іншими фігурантами – подружжям власників та директором агробізнесу, він отримував дозволи на обробку земель, організовував постачання пального та найм працівників. Також займався реєстрацією транспорту та сільгосптехніки в органах РФ.

У цьому році депутат, виїхав з тимчасово окупованої території Херсонщини до м. Одеса, де його затримали співробітники СБУ.

Йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Зловмисник перебуває під вартою.

Троє його спільників переховуються на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини. Їм заочно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності.

Документування протиправної діяльності здійснювали співробітники Управління СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

