Кабмін перепризначив Турчака держсекретарем Міноборони

Кабінет міністрів перепризначив Івана Турчака державним секретарем Міністерства оборони України з 5 червня строком на п’ять років, йдеться в розпорядженні уряду №489 від 27 травня.

Турчака був призначений держсекретарем Міноборони в січні, до цього він обіймав посаду держсекретаря Міністерства цифрової трансформації України.

Крім того, розпорядженням №490 від 27 травня уряд перепризначив на 5 років Дмитра Шевчука заступником голови Державної аудиторської служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.