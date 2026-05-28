Інтерфакс-Україна
Події
12:17 28.05.2026

Кабмін перепризначив Турчака держсекретарем Міноборони

1 хв читати
Кабмін перепризначив Турчака держсекретарем Міноборони

Кабінет міністрів перепризначив Івана Турчака державним секретарем Міністерства оборони України з 5 червня строком на п’ять років, йдеться в розпорядженні уряду №489 від 27 травня.

Турчака був призначений держсекретарем Міноборони в січні, до цього він обіймав посаду держсекретаря Міністерства цифрової трансформації України.

Крім того, розпорядженням №490 від 27 травня уряд перепризначив на 5 років Дмитра Шевчука заступником голови Державної аудиторської служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Теги: #міноборони #держсекретар #перепризначення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:05 27.05.2026
У Литві створюються підрозділи дистанційних безпілотних операцій

У Литві створюються підрозділи дистанційних безпілотних операцій

15:06 27.05.2026
Міноборони: оновлену програму БЗВП вже запровадили у 6 навчальних центрах Сухопутних військ ЗСУ

Міноборони: оновлену програму БЗВП вже запровадили у 6 навчальних центрах Сухопутних військ ЗСУ

18:01 26.05.2026
Міноборони: військові у 2026р отримали майже пів мільйона БпЛА та техніки через маркетплейс DOT-Chain Defence

Міноборони: військові у 2026р отримали майже пів мільйона БпЛА та техніки через маркетплейс DOT-Chain Defence

14:51 25.05.2026
Україна замовила рекордну партію далекобійних артснарядів 155мм у 6 виробників – міністр Федоров

Україна замовила рекордну партію далекобійних артснарядів 155мм у 6 виробників – міністр Федоров

14:42 25.05.2026
Дітям ветеранів спрощено доступ до освітніх пільг – можна використовувати витяг із Реєстру ветеранів

Дітям ветеранів спрощено доступ до освітніх пільг – можна використовувати витяг із Реєстру ветеранів

11:57 21.05.2026
Міністр оборони: Стратегічна мета – вийти на стабільний показник 95% перехоплення повітряних цілей

Міністр оборони: Стратегічна мета – вийти на стабільний показник 95% перехоплення повітряних цілей

11:43 21.05.2026
Федоров: Ключові напрями на найближчі місяці – масштабна трансформація рекрутингу, тендерні закупівлі, постачання дронів

Федоров: Ключові напрями на найближчі місяці – масштабна трансформація рекрутингу, тендерні закупівлі, постачання дронів

19:00 20.05.2026
Міноборони Польщі про збиття дрона в Естонії: Україна має бути обережнішою, РФ може використати це для ескалації

Міноборони Польщі про збиття дрона в Естонії: Україна має бути обережнішою, РФ може використати це для ескалації

17:34 20.05.2026
Умєров: На рубежі травня-червня очікуємо більше нових партнерств в рамках Drone Deal

Умєров: На рубежі травня-червня очікуємо більше нових партнерств в рамках Drone Deal

15:16 18.05.2026
Понад 90% відстрочок тепер продовжуються автоматично – Міноборони

Понад 90% відстрочок тепер продовжуються автоматично – Міноборони

ВАЖЛИВЕ

ДБР розслідує справу щодо судді, дотичного до розгляду "справи Гринкевичів"

Зеленський у Швеції: Готуємо сильний крок щодо винищувачів Gripen

У "справі Гринкевичів" встановлено факт постачання бронежилетів та шоломів за завищеними цінами зі збитками державі в 150 млн грн – ДБР

Рада ратифікувала угоду про позику ЄС на EUR90 млрд

Посольство США: Жодних змін у нашій роботі немає, а повідомлення про інше є неправдивими

ОСТАННЄ

Рада підтримала за основу законопроєкт про базову соціальну допомогу

Затримано чоловіка, який прив'язав гранату до дверцят авто підприємця в Одесі

Дощі з грозами пройдуть по всій Україні найближчими днями, у суботу буде прохолодно

Рада відхилила законопроєкт щодо декриміналізації порнографії

ДБР розслідує справу щодо судді, дотичного до розгляду "справи Гринкевичів"

Зеленський у Швеції: Готуємо сильний крок щодо винищувачів Gripen

Чоловік та жінка загинули на Сумщині через атаку російського дрона

Латвія почала встановлювати "зуби дракона" вздовж кордону з РФ – ЗМІ

СБУ повідомила про підозру депутату Херсонської облради та трьом спільникам за співпрацю з РФ

У "справі Гринкевичів" встановлено факт постачання бронежилетів та шоломів за завищеними цінами зі збитками державі в 150 млн грн – ДБР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА