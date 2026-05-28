12:12 28.05.2026

У "справі Гринкевичів" встановлено факт постачання бронежилетів та шоломів за завищеними цінами зі збитками державі в 150 млн грн – ДБР

У справі львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та його сина Романа про постачання неякісного одягу для ЗСУ встановлено також факт постачання бронежилетів та шоломів за завищеними цінами, що спричинило збитки державі на суму в 150 млн грн, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Державному бюро розслідувань (ДБР).

"Повідомляємо, що наразі слідчими ДБР здійснюється розслідування в окремому кримінальному провадженні, в ході якого встановлено факт постачання указаною групою осіб бронежилетів та шоломів за завищеними цінами", – йдеться у відповіді ДБР на запит агентства щодо розслідування "справи Гринкевичів".

У відомстві наголошують, що наразі проведеною експертизою установлено збитки державному бюджету на загальну суму майже 150 млн. грн.

"Найближчим часом у вказаному кримінальному провадженні очікується прийняття відповідного процесуального рішення", – зазначають в Бюро.

Як повідомлялось, наприкінці 2023 року ДБР порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для Збройних сил України. Компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн.

Підприємець зі Львова курирував оборудку, до якої залучив свого сина та інших осіб. Підконтрольні їм компанії підписали у 2023 році договори з Міноборони на постачання військового одягу.

29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена, який пропонував $500 тисяч одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. Хабар пропонувався за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження.

17 січня 2024 року працівники ДБР оголосили про підозру Гринкевичу і членам злочинної організації, які завдали державному бюджету збитків на мільярд гривень.

Міноборони розірвало всі договори, укладені зі львівським бізнесменом Гринкевичем.

В липні 2025 року ДБР завершило розслідування справи щодо постачання неякісного одягу військовим. Наразі ці матеріали знаходяться на розгляді суду.

Гринкевичі весь цей час перебувають під вартою, але суд поступово зменшує суму застави як альтернативи триманню під вартою, зокрема, за 2 роки розмір застави Роману Гринкевичу зменшився з 500 млн грн до 30 млн грн.

