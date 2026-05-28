Свириденко: EUR90 млрд підтримки від ЄС – це ресурс для нашої стійкості, оборони та відновлення

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко подякувала народним депутатам за ратифікацію 298 голосами Угоди про отримання Україною позики від Європейського Союзу загальним обсягом EUR90 млрд на 2026-2027 роки.

"Дуже важливе рішення, яке відкриває можливість для надходження першого траншу вже в червні. Загалом цього року очікуємо EUR45 млрд підтримки в межах інструменту ЄС Ukraine Support Loan. Кошти спрямуємо на оборону та безпеку держави, посилення енергетичної стійкості та покриття дефіциту бюджету", – написала вона у Телеграмі.

Свириденко зазначила, що підтримка Євросоюзу дозволяє Україні зберігати макрофінансову стабільність, виконувати соціальні зобов’язання перед людьми.