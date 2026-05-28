12:06 28.05.2026

Свириденко: EUR90 млрд підтримки від ЄС – це ресурс для нашої стійкості, оборони та відновлення

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко подякувала народним депутатам за ратифікацію 298 голосами Угоди про отримання Україною позики від Європейського Союзу загальним обсягом EUR90 млрд на 2026-2027 роки.

"Дуже важливе рішення, яке відкриває можливість для надходження першого траншу вже в червні. Загалом цього року очікуємо EUR45 млрд підтримки в межах інструменту ЄС Ukraine Support Loan. Кошти спрямуємо на оборону та безпеку держави, посилення енергетичної стійкості та покриття дефіциту бюджету", – написала вона у Телеграмі.

Свириденко зазначила, що підтримка Євросоюзу дозволяє Україні зберігати макрофінансову стабільність, виконувати соціальні зобов’язання перед людьми.

12:04 28.05.2026
Зеленський про ратифікацію угоди про позику ЄС: Одне з найбільш важливих голосувань, яке демонструє конструктивність нашої спільної роботи

11:24 28.05.2026
Рада ратифікувала угоду про позику ЄС на EUR90 млрд

17:48 27.05.2026
Кабмін направив 3 млрд грн на облаштування додаткових котелень до початку зими – Свириденко

19:20 26.05.2026
Свириденко: Я би не хотіла жити за кордоном, тому що вдома краще

16:03 26.05.2026
Перші 4 українські підприємства отримали часткової компенсації страхової премії за страхуванням від воєнних ризиків – Свириденко

14:48 26.05.2026
Свириденко: майже 500 українських громад з 2022р уклали понад 2 тис. угод із 64 країнами світу

18:21 25.05.2026
Свириденко: Викупити державне чи комунальне майно "за копійки" через оренду та ремонти більше не вийде

