12:04 28.05.2026

Зеленський про ратифікацію угоди про позику ЄС: Одне з найбільш важливих голосувань, яке демонструє конструктивність нашої спільної роботи

Президент України Володимир Зеленський подякував парламенту за ратифікацію угоди про позику ЄС на €90 млрд, додавши, що це одне з найбільш важливих голосувань, яке демонструє конструктивність спільної роботи й готовність чути одне одного.

"Вдячний усім парламентарям, які так оперативно ратифікували угоду з Євросоюзом про підтримку обсягом 90 мільярдів євро для України на два роки. Ці кошти посилять нашу стійкість і допоможуть захищати життя наших людей, відновлювати зруйноване після російських ударів та обороняти нашу незалежність. Одне з найбільш важливих голосувань, яке демонструє конструктивність нашої спільної роботи й готовність чути одне одного. Єдність в Україні це те, що завжди працює на Україну", – написав Зеленський у телеграм-каналі.

Він також подякував європейським партнерам за готовність бути з Україною та дієво допомагати захисту, дипломатії та відновленню України.

Як повідомлялося, Верховна Рада ратифікувала угоду про позику на підтримку України з Європейським Союзом.

За відповідний законопроєкт (№0376) проголосували в четвер 298 народних депутатів.

Документ дає можливість залучити фінансову допомогу від ЄС на загальну суму до 90 млрд євро у 2026-2027 роках. Ці кошти будуть розподілені на покриття дефіциту держбюджету, забезпечення макроекономічної стабільності та посилення оборонно-промислового потенціалу.

Погашення основної суми позики здійснюватиметься виключно за рахунок репарацій від російської федерації, а відсотки покриватиме бюджет ЄС.

12:41 28.05.2026
Зеленський у Швеції: Готуємо сильний крок щодо винищувачів Gripen

