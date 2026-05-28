Прем'єр Швеції прийме в четвер президента України

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон прийме президента України Володимира Зеленського у четвер у Швеції, очікуються заяви у сфері протиповітряної оборони, повідомляє шведський уряд.

"Сьогодні, 28 травня, прем’єр-міністр Ульф Крістерссон приймає президента України Володимира Зеленського на зустрічі у Швеції. Після зустрічі прем’єр-міністр та президент проведуть спільну прес-конференцію, щоб зробити заяву у сфері протиповітряної оборони", – йдеться у повідомленні.

Очікується, що під час зустрічі лідери обговорять війну Росії проти України та двосторонню оборонну співпрацю між Швецією та Україною. Міністр оборони Пол Йонсон також буде присутній.

8 травня міністр оборони Михайло Федоров перебував у Стокгольмі, висловивши сподівання, що через кілька місяців будуть оголошені "гарні новини" щодо планів України придбати винищувачі Gripen у шведської оборонної компанії Saab.

На уточнююче запитання, чи стосується фраза "хороша новина" укладання контракту щодо закупівлі винищувачів цього року, Федоров відповів, що деталі будуть оголошені незабаром.

Генеральний директор шведської оборонної групи Saab заявив цього місяця шведським ЗМІ, що сподівається, що угода, яка стане найбільшою в історії Швеції угодою щодо експорту зброї, може бути підписана цього року після того, як Угорщина скасувала своє вето на кредит Європейського Союзу Україні в розмірі 90 мільярдів євро .

22 жовтня Україна та Швеція підписали лист про наміри, який відкрив можливість до укладання твердого контракту на постачання шведських винищувачів Україні. Україна прагне купити від 100 до 150 новітніх JAS-39 Gripen E.

Водночас прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон під час підписання документа заявив, що йдеться про "початок тривалої подорожі на наступні 10-15 років".

Наразі Україна має у своєму розпорядженні винищувачі F-16 американського виробництва, а також французькі винищувачі Mirage.

Gripen – це сімейство сучасних багатоцільових винищувачів, розроблених шведською компанією Saab. За даними виробника, вони відрізняються легкістю і маневреністю.