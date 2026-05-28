Інтерфакс-Україна
Події
11:54 28.05.2026

Прем'єр Швеції прийме в четвер президента України

2 хв читати
Прем'єр Швеції прийме в четвер президента України

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон прийме президента України Володимира Зеленського у четвер у Швеції, очікуються заяви у сфері протиповітряної оборони, повідомляє шведський уряд.

"Сьогодні, 28 травня, прем’єр-міністр Ульф Крістерссон приймає президента України Володимира Зеленського на зустрічі у Швеції. Після зустрічі прем’єр-міністр та президент проведуть спільну прес-конференцію, щоб зробити заяву у сфері протиповітряної оборони", – йдеться у повідомленні.

Очікується, що під час зустрічі лідери обговорять війну Росії проти України та двосторонню оборонну співпрацю між Швецією та Україною. Міністр оборони Пол Йонсон також буде присутній.

8 травня міністр оборони Михайло Федоров перебував у Стокгольмі, висловивши сподівання, що через кілька місяців будуть оголошені "гарні новини" щодо планів України придбати винищувачі Gripen у шведської оборонної компанії Saab.

На уточнююче запитання, чи стосується фраза "хороша новина" укладання контракту щодо закупівлі винищувачів цього року, Федоров відповів, що деталі будуть оголошені незабаром.

Генеральний директор шведської оборонної групи Saab заявив цього місяця шведським ЗМІ, що сподівається, що угода, яка стане найбільшою в історії Швеції угодою щодо експорту зброї, може бути підписана цього року після того, як Угорщина скасувала своє вето на кредит Європейського Союзу Україні в розмірі 90 мільярдів євро .

22 жовтня Україна та Швеція підписали лист про наміри, який відкрив можливість до укладання твердого контракту на постачання шведських винищувачів Україні. Україна прагне купити від 100 до 150 новітніх JAS-39 Gripen E.

Водночас прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон під час підписання документа заявив, що йдеться про "початок тривалої подорожі на наступні 10-15 років".

Наразі Україна має у своєму розпорядженні винищувачі F-16 американського виробництва, а також французькі винищувачі Mirage.

Gripen – це сімейство сучасних багатоцільових винищувачів, розроблених шведською компанією Saab. За даними виробника, вони відрізняються легкістю і маневреністю.

Теги: #крістерссон #ппо #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:49 28.05.2026
ППО збила 138 з 147 російських дронів вночі, зафіксовано влучання балістичної ракети та 9 ударних БпЛА на 7 локаціях – Повітряні сили

ППО збила 138 з 147 російських дронів вночі, зафіксовано влучання балістичної ракети та 9 ударних БпЛА на 7 локаціях – Повітряні сили

02:51 28.05.2026
Ляєн: Україна буде повністю інтегрована в оборонні зусилля Європи у сферах ППО та протидії безпілотникам

Ляєн: Україна буде повністю інтегрована в оборонні зусилля Європи у сферах ППО та протидії безпілотникам

23:24 27.05.2026
Зеленський обговорив із конгресменами США посилення ППО та особисто передав лист про потребу в антибалістичних ракетах

Зеленський обговорив із конгресменами США посилення ППО та особисто передав лист про потребу в антибалістичних ракетах

20:46 27.05.2026
Зеленський про лист до США: Пришвидшення захисту від балістики може зробити так, щоб дипломатія спрацювала

Зеленський про лист до США: Пришвидшення захисту від балістики може зробити так, щоб дипломатія спрацювала

18:20 27.05.2026
Зеленський і фон дер Ляєн обговорили зміцнення української ППО

Зеленський і фон дер Ляєн обговорили зміцнення української ППО

17:59 27.05.2026
РФ поставила завдання збільшити окупаційний контингент на щонайменше десятки тисяч – Зеленський

РФ поставила завдання збільшити окупаційний контингент на щонайменше десятки тисяч – Зеленський

16:21 27.05.2026
В ОП підтвердили, що Зеленський надіслав США листа щодо нестачі ППО

В ОП підтвердили, що Зеленський надіслав США листа щодо нестачі ППО

16:20 27.05.2026
Зеленський відзначив державними нагородами воїнів ССО ЗСУ

Зеленський відзначив державними нагородами воїнів ССО ЗСУ

15:53 27.05.2026
У Мадяра висунули умову зустрічі із Зеленським

У Мадяра висунули умову зустрічі із Зеленським

08:37 27.05.2026
ППО України збила 150 зі 163 БпЛА, зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях

ППО України збила 150 зі 163 БпЛА, зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях

ВАЖЛИВЕ

Рада ратифікувала угоду про позику ЄС на EUR90 млрд

Посольство США: Жодних змін у нашій роботі немає, а повідомлення про інше є неправдивими

Інформація про виїзд посольства США з України не відповідає дійсності – МЗС

Законопроєкт про ратифікацію угоди щодо макрофінансової допомоги Україні від ЄС зареєстровано у Раді

Президент уповноважив Марченка і Пишного на підписання документів щодо макрофінансової допомоги ЄС

ОСТАННЄ

Засідання Радбезу ООН через масовану атаку РФ відбудеться у четвер

Новий сервіс "Мій депутат" з'явився у застосунку "Київ Цифровий"

МЗС Естонії: Нинішня успішна політика тиску на Росію та підтримки України має тривати

Рада ратифікувала угоду про позику ЄС на EUR90 млрд

Рада ратифікувала угоду про довгострокове співробітництво між Україною та Албанією

GCHQ: У війні в Україні загинуло майже пів мільйона росіян

Посольство США: Жодних змін у нашій роботі немає, а повідомлення про інше є неправдивими

Генштаб ЗСУ: Уражено НПЗ "Туапсинский", комплекси розвідки ВПС РФ, об'єкти ППО та КП противника

Каллас: Ми обговоримо основні інтереси ЄС щодо РФ; питання переговорника не на часі

Кабмін утворив міжвідомчу робочу групу щодо розробки маршруту дитини з інвалідністю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА