Засідання Радбезу ООН через масовану атаку РФ відбудеться у четвер

Засідання Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй для обговорення ескалації російських повітряних атак на мирні українські міста відбудеться у четвер, 28 травня, повідомляє постійне представництво України при ООН.

"Рада Безпеки ООН проведе засідання на тему "Підтримка миру та безпеки України" 28 травня о 15:00 на запит України та за підтримки Латвії, Данії, Франції, Греції та Великої Британії", – йдеться у повідомленні представництва в Х.

За київським часом засідання розпочнеться о 22:00.

Як повідомлялося, Україна після масованої атаки РФ в ніч на 24 травня ініціювала скликання термінового засідання Радбезу ООН та спільного засідання Форуму ОБСЄ з питань безпекового співробітництва та Постійної ради ОБСЄ, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

РФ в ніч з 23 на 24 травня здійснила наймасштабнішу ракетну атаку по Україні, загинули четверо цивільних, постраждали понад 100. Лише в Києві загинуло двоє, поранена 91 людина, близько 300 об’єктів було пошкоджено, половина з них –житлові будинки. Противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Зокрема, повідомлялося про використання росіянами балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік".