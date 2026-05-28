11:42 28.05.2026

Новий сервіс "Мій депутат" з'явився у застосунку "Київ Цифровий"

У застосунку Київ Цифровий з’явився сервіс "Мій депутат", де можна дізнатися, як працює Київська міська рада (КМДА) та які рішення ухвалюють депутати, а також хто представляє обраний округ, знайти контакти депутатських приймалень.

Як повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський у четвер, "у застосунку "Мій депутат" все зібрано в одному місці – системно і зручно: від контактів депутата до його роботи над проєктами рішень і результатів голосувань". "Це ще один інструмент, який допомагає мешканцям впливати на життя міста", – зазначив він.

Також у застосунку користувачі можуть стежити за проєктами рішень, над якими працюють депутати.

Окрім контактів, у сервісу є блок, присвячений пленарним засіданням Київради, де можна переглянути статистику відвідування депутатами засідань, результати голосувань і ухвалені рішення. Також тут є "Довідник активного містянина" – з поясненнями, як працює Київрада, як ухвалюються рішення та як мешканці можуть впливати на міські процеси.

Появу сервісу прокоментувала голова фракції УДАР у Київраді Мирослава Смірнова. За її словами, "він став відповіддю на запит киян. Тепер вони мають доступ до інформації про роботу своїх депутатів і можуть бачити, як ухвалюються рішення, що впливають на життя столиці".

13:32 23.05.2026
Опитуванні в "Київ Цифровий" жителі столиці найчастіше відчувають постійну втому і тривогу

