МЗС Естонії: Нинішня успішна політика тиску на Росію та підтримки України має тривати

Нинішня успішна політика тиску на Росію та підтримки України має тривати, потрібен 21-й пакет санкцій, який щороку може позбавити Росію мільярдів з її військового бюджету, заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна напередодні Гімніх – неформальної ради очільників дипломатії країн ЄС.

"На думку Естонії, Росія не змінила своїх цілей і не виявляє реального інтересу до справжніх переговорів. Це означає лише одне: нинішня успішна політика тиску на Росію та підтримки України має тривати. Нам потрібен потужний 21-й пакет санкцій, що включатиме повну заборону морських послуг для експорту російської нафти, яка щороку може позбавити Росію мільярдів з її військового бюджету", – написав він у соцмережі Х.

Цахкна також зауважив, що, водночас, Європа не може залишити Україну "в підвішеному стані".

"Нам потрібно вже зараз розпочати переговори щодо вступу (України – ІФ-У) до ЄС", – додав він.