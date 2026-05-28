11:24 28.05.2026

Рада ратифікувала угоду про позику ЄС на EUR90 млрд

Верховна Рада України ратифікувала угоду про позику Європейського Союзу на EUR 90 млрд, з яких EUR 60 млрд передбачено на оборонно-промисловий потенціал.

За відповідний законопроєкт №0376 про ратифікацію Угоди про Позику ЄС проголосували 298 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер.

"Угода передбачає правову рамку для отримання 90 млрд євро. Розподіл коштів передбачатиме: 60 млрд на посилення оборонно-промислового потенціалу України, 30 млрд – бюджетна підтримка", – сказав міністр фінансів Сергій Марченко на засіданні парламенту.

За його словами, цього року (позика розрахована на два роки) Україна отримує 28,3 млрд євро на закупівлю озброєння, і 16,7 млрд євро на забезпечення макрофінансової підтримки.

Як пояснив Марченко, Україна буде виплачувати цю позику у разі, лише якщо Росія виплатить репарації.

"І за рахунок цих репарацій буде здійснюватися відшкодування позики", – зазначив Марченко.

Голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе від опозиційної фракції "Європейська солідарність" під час обговорення висловила думку, що якщо угода з ЄС справді потребувала ратифікації парламентом, то меморандум до неї, в якому закріплені такі умови, як введення оподаткування посилок та в цифрових платформах, а також підготовка до змін оподаткування спрощенців, не мав йти на ратифікацію. Климпуш-Цинцадзе стверджує, що таким чином президент та уряд перекладають відповідальність на Верховну Раду.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав законопроєкт і його невідкладно буде направлено на підпис президента.

