11:17 28.05.2026

Рада ратифікувала угоду про довгострокове співробітництво між Україною та Албанією

Верховна Рада ратифікувала угоду про довгострокове співробітництво та підтримку між Україною та Албанією.

Відповідний законопроєкт №0357 у цілому підтримали 261 народний депутат на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер.

Угода між Україною та Албанією про довгострокове співробітництво та підтримку була підписана 21 січня 2025 року в Давосі (Швейцарія).

Документ визначає основні напрями співробітництва між Україною та Албанією на 10 років у сфери безпеки та оборони, зокрема в оборонної промисловості, розвідки та безпеки, хімічної, радіологічної, ядерної безпеки та захисту, безпеки на морі. Крім того, угода передбачає співробітництво у сфері кібербезпеки, протидії іноземним інформаційним втручанням та маніпуляціям, боротьби зі злочинністю та з торгівлею наркотиками та людьми. Вона включає співробітництво у гуманітарної галузі, у питаннях розвитку, відновлення та захисту культурної спадщини.

Угода містить й розділ про політичне співробітництво для підтримки справедливого миру та реформ в Україні. У разі нового збройного нападу з боку Росії угода передбачає спільні дії – на вимогу одного з учасників проведення протягом 24 годин двосторонніх консультацій для визначення подальших кроків.

