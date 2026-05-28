GCHQ: У війні в Україні загинуло майже пів мільйона росіян

За новими оцінками глави британського Центру урядового зв’язку GCHQ Енн Кіст-Батлер (Anne Keast-Butler), з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинуло майже пів мільйона російських солдатів, повідомляє The Guardian.

Кіст-Батлер, керівниця GCHQ – агентства електронної розвідки, у своїй першій промові на цій посаді заявила, що є "нові розвіддані, які свідчать про те, що з початку конфлікту загинуло майже пів мільйона російських солдатів". Точної цифри не було названо, хоча, як вважається, оцінка близька до цієї суми.

Вона навела нову оцінку кількості загиблих серед російських військових, яка виявилася вищою за нещодавню оцінку в 352000 осіб, розраховану емігрантськими ЗМІ "Медуза" та "Медіазона", які екстраполювали цю цифру на основі офіційних даних про видачу свідоцтв про смерть.

Також вона зазначила, що російські війська вперше з кінця 2022 року "відступають на полі бою" на території України.

Високі показники втрат свідчать про те, що Росія продовжує намагатися захопити східну частину Донбасу, як того вимагає президент Володимир Путін. Точні дані щодо набору новобранців отримати важко, але, за оцінками економіста Яніса Клуге, Росія набирає приблизно від 800 до 1000 осіб на день, або від 25000 до 31000 осіб на місяць.