Інтерфакс-Україна
Події
11:10 28.05.2026

GCHQ: У війні в Україні загинуло майже пів мільйона росіян

1 хв читати
GCHQ: У війні в Україні загинуло майже пів мільйона росіян

За новими оцінками глави британського Центру урядового зв’язку GCHQ Енн Кіст-Батлер (Anne Keast-Butler), з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинуло майже пів мільйона російських солдатів, повідомляє The Guardian.

Кіст-Батлер, керівниця GCHQ – агентства електронної розвідки, у своїй першій промові на цій посаді заявила, що є "нові розвіддані, які свідчать про те, що з початку конфлікту загинуло майже пів мільйона російських солдатів". Точної цифри не було названо, хоча, як вважається, оцінка близька до цієї суми.

Вона навела нову оцінку кількості загиблих серед російських військових, яка виявилася вищою за нещодавню оцінку в 352000 осіб, розраховану емігрантськими ЗМІ "Медуза" та "Медіазона", які екстраполювали цю цифру на основі офіційних даних про видачу свідоцтв про смерть.

Також вона зазначила, що російські війська вперше з кінця 2022 року "відступають на полі бою" на території України.

Високі показники втрат свідчать про те, що Росія продовжує намагатися захопити східну частину Донбасу, як того вимагає президент Володимир Путін. Точні дані щодо набору новобранців отримати важко, але, за оцінками економіста Яніса Клуге, Росія набирає приблизно від 800 до 1000 осіб на день, або від 25000 до 31000 осіб на місяць.

Теги: #gchq #втрати_рф

ВАЖЛИВЕ

Посольство США: Жодних змін у нашій роботі немає, а повідомлення про інше є неправдивими

Інформація про виїзд посольства США з України не відповідає дійсності – МЗС

Законопроєкт про ратифікацію угоди щодо макрофінансової допомоги Україні від ЄС зареєстровано у Раді

Президент уповноважив Марченка і Пишного на підписання документів щодо макрофінансової допомоги ЄС

Інформація про відступ РФ на Запорізькому напрямку не відповідає дійсності, ЗСУ активно контратакують на окремих ділянках – Волошин

ОСТАННЄ

Посольство США: Жодних змін у нашій роботі немає, а повідомлення про інше є неправдивими

Генштаб ЗСУ: Уражено НПЗ "Туапсинский", комплекси розвідки ВПС РФ, об'єкти ППО та КП противника

Каллас: Ми обговоримо основні інтереси ЄС щодо РФ; питання переговорника не на часі

Кабмін утворив міжвідомчу робочу групу щодо розробки маршруту дитини з інвалідністю

Інформація про виїзд посольства США з України не відповідає дійсності – МЗС

Кабмін направив додаткові 10,8 млрд грн на закупівлю та виробництво озброєння – Свириденко

Швеція передає Україні літаки JAS-39 Gripen – ЗМІ

Дніпропетровська область зазнала понад 20 атак дронами і артилерією, поранено трьох людей – ОВА

Сили безпілотних систем уразили за добу 1360 ворожих цілей

Двоє постраждалих у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА