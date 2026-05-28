Інтерфакс-Україна
Події
10:42 28.05.2026

Посольство США: Жодних змін у нашій роботі немає, а повідомлення про інше є неправдивими

2 хв читати
Посольство США: Жодних змін у нашій роботі немає, а повідомлення про інше є неправдивими
Фото: https://x.com/usembassykyiv/

Посольство США в Україні заявило, що продовжує працювати у Києві, а інформація про виїзд є неправдивою.

"Посольство США відкрите. Жодних змін у нашій роботі немає, а повідомлення про інше є неправдивими. Для Державного департаменту немає вищого пріоритету, ніж безпека та захист громадян США, тому ми регулярно переглядаємо безпекову ситуацію Посольства США в Києві", – йдеться у повідомленні в Х.

У дипустанові наголосили, що громадянам США не слід подорожувати до України "з будь-якої причини через збройний конфлікт".

Раніше речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий спростував інформацію про начебто те, що посольство США залишило Київ через погрози РФ продовжувати удари по українській столиці.

ЗМІ у четвер розповсюдили слова глави дипломатії ЄС Каї Каллас, яка сказала журналістам по прибутті на неофіційну зустріч міністрів закордонних справ у Лімасолі (Кіпр): "Ми чули від України… що всі посольства залишаються на місці, за винятком одного… Всі європейці залишаються, Америка поїхала".

Зі свого боку радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин сказав журналістам: "Це загалом дивна ситуація, що Україна наче має давати інтерпретацію словам керівниці дипломатії ЄС про Сполучені Штати. Звісно, ми завжди висловлюємось на різні міжнародні теми, але це більше до них питання, що вони кажуть і хто куди їде чи не їде. Можливо, малося на увазі про обставини перед тим ударом у ніч на неділю… ми чули, що американські дипломати з Києва тоді поїхали. В будь-якому випадку Україна вдячна всім посольствам, які працюють у Києві та підтримують Україну".

Теги: #виїзд #спростування #посольство_сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:59 28.05.2026
Інформація про виїзд посольства США з України не відповідає дійсності – МЗС

Інформація про виїзд посольства США з України не відповідає дійсності – МЗС

18:57 27.05.2026
У ЗСУ спростували заяви РФ про захоплення Воздвижівки біля Гуляйполя

У ЗСУ спростували заяви РФ про захоплення Воздвижівки біля Гуляйполя

17:09 27.05.2026
ЗСУ спростували інформацію про нібито захоплення с. Гранів на Харківщині

ЗСУ спростували інформацію про нібито захоплення с. Гранів на Харківщині

13:31 27.05.2026
Інформація про те, що нібито Зеленський доручив готуватися до ще 2-3 років війни, є вкидом – радник

Інформація про те, що нібито Зеленський доручив готуватися до ще 2-3 років війни, є вкидом – радник

07:09 25.05.2026
Петиція до Кабміну про дозвіл виїзду за кордон чоловіків 23-24 років набрала лише 95 голосів

Петиція до Кабміну про дозвіл виїзду за кордон чоловіків 23-24 років набрала лише 95 голосів

10:01 20.05.2026
Голова Національної поліціії не подавав у відставку, заявляють в Нацполіції

Голова Національної поліціії не подавав у відставку, заявляють в Нацполіції

13:02 19.05.2026
Держприкордонслужба запускає "Особистий кабінет" для перевірки обмежень виїзду за кордон

Держприкордонслужба запускає "Особистий кабінет" для перевірки обмежень виїзду за кордон

19:24 18.05.2026
У Держприкордонслужбі не підтвердили чутки про начебто активізацію ДРГ ворога в Чернігівській області

У Держприкордонслужбі не підтвердили чутки про начебто активізацію ДРГ ворога в Чернігівській області

16:52 15.05.2026
Кабмін скасував обмеження на виїзд за кордон для всіх жінок – Свириденко

Кабмін скасував обмеження на виїзд за кордон для всіх жінок – Свириденко

15:34 13.05.2026
Захист в суді щодо позиції обвинувачення: Доказами є дії, а не плітки, до чого тут Єрмак?

Захист в суді щодо позиції обвинувачення: Доказами є дії, а не плітки, до чого тут Єрмак?

ВАЖЛИВЕ

Рада ратифікувала угоду про позику ЄС на EUR90 млрд

Інформація про виїзд посольства США з України не відповідає дійсності – МЗС

Законопроєкт про ратифікацію угоди щодо макрофінансової допомоги Україні від ЄС зареєстровано у Раді

Президент уповноважив Марченка і Пишного на підписання документів щодо макрофінансової допомоги ЄС

Інформація про відступ РФ на Запорізькому напрямку не відповідає дійсності, ЗСУ активно контратакують на окремих ділянках – Волошин

ОСТАННЄ

Прем'єр Швеції прийме в четвер президента України

Засідання Радбезу ООН через масовану атаку РФ відбудеться у четвер

Новий сервіс "Мій депутат" з'явився у застосунку "Київ Цифровий"

МЗС Естонії: Нинішня успішна політика тиску на Росію та підтримки України має тривати

Рада ратифікувала угоду про позику ЄС на EUR90 млрд

Рада ратифікувала угоду про довгострокове співробітництво між Україною та Албанією

GCHQ: У війні в Україні загинуло майже пів мільйона росіян

Генштаб ЗСУ: Уражено НПЗ "Туапсинский", комплекси розвідки ВПС РФ, об'єкти ППО та КП противника

Каллас: Ми обговоримо основні інтереси ЄС щодо РФ; питання переговорника не на часі

Кабмін утворив міжвідомчу робочу групу щодо розробки маршруту дитини з інвалідністю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА