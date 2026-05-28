Посольство США: Жодних змін у нашій роботі немає, а повідомлення про інше є неправдивими

Посольство США в Україні заявило, що продовжує працювати у Києві, а інформація про виїзд є неправдивою.

"Посольство США відкрите. Жодних змін у нашій роботі немає, а повідомлення про інше є неправдивими. Для Державного департаменту немає вищого пріоритету, ніж безпека та захист громадян США, тому ми регулярно переглядаємо безпекову ситуацію Посольства США в Києві", – йдеться у повідомленні в Х.

У дипустанові наголосили, що громадянам США не слід подорожувати до України "з будь-якої причини через збройний конфлікт".

Раніше речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий спростував інформацію про начебто те, що посольство США залишило Київ через погрози РФ продовжувати удари по українській столиці.

ЗМІ у четвер розповсюдили слова глави дипломатії ЄС Каї Каллас, яка сказала журналістам по прибутті на неофіційну зустріч міністрів закордонних справ у Лімасолі (Кіпр): "Ми чули від України… що всі посольства залишаються на місці, за винятком одного… Всі європейці залишаються, Америка поїхала".

Зі свого боку радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин сказав журналістам: "Це загалом дивна ситуація, що Україна наче має давати інтерпретацію словам керівниці дипломатії ЄС про Сполучені Штати. Звісно, ми завжди висловлюємось на різні міжнародні теми, але це більше до них питання, що вони кажуть і хто куди їде чи не їде. Можливо, малося на увазі про обставини перед тим ударом у ніч на неділю… ми чули, що американські дипломати з Києва тоді поїхали. В будь-якому випадку Україна вдячна всім посольствам, які працюють у Києві та підтримують Україну".