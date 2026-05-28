Генштаб ЗСУ: Уражено НПЗ "Туапсинский", комплекси розвідки ВПС РФ, об'єкти ППО та КП противника

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження нафтопереробного заводу "Туапсинский", програмно-апаратних комплексів засобів автоматизації розвідки Військово-повітряних сил РФ, об’єкти протиповітряної оборони та командних пунктів противника на території Росії та на тимчасово окупованій території України.

"У ніч на 27 травня 2026 року підрозділами Сил оборони України уражено нафтопереробний завод "Туапсинский" (Туапсе, Краснодарський край, РФ). Зафіксовано пожежу та задимлення на території підприємства", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Генштабу.

Масштаби завданих збитків уточнюються. За інформацією військових, НПЗ "Туапсинский" в є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня РФ. Потужність перероблення становить близько 12 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє пальне, зокрема для забезпечення збройних сил РФ.

Крім того, підрозділи Повітряних Сил ЗСУ з використанням ракет повітряного базування Storm Shadow уразили програмно-апаратні комплекси засобів автоматизації розвідки Військово-повітряних сил РФ у районах Воронежа (Воронезька обл., РФ), Таганрога (Ростовська обл., РФ) та Севастополя (ТОТ АР Крим).

Серед іншого, уражено радіолокаційну станцію "Небо-СВ" у районі Кам’янки та командно-штабну машину зі складу комплексу "Бук-М2" окупантів поблизу Кадіївки (Луганська обл.).

Також Сили оборони України уразили командні пункти підрозділів окупантів у районах населених пунктів Цвітні Піски та Сорокине (Луганська обл.). Крім того, уражено склад матеріально-технічних засобів у Сорокиному (Луганська обл.) та виробництво БпЛА у районі Азовського (Запорізька обл.).

Втрати окупантів та масштаби завданих збитків уточнюються.