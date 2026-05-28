Каллас: Ми обговоримо основні інтереси ЄС щодо РФ; питання переговорника не на часі

Високий представник Європейського союзу Кая Каллас говорить, що міністри закордонних справ обговорять основні інтереси ЄС щодо Росії. Питання визначення представника ЄС на можливих майбутніх переговорах з Росією щодо миру для України станом на сьогодні не стоїть.

Про це вона сказала у середу, прибувши на неформальну зустріч міністрів закордонних справ (Gymnich), яке проходить у Лімасолі (Lemesos) головуючого в ЄС Кіпру.

"Ми обговоримо наші основні інтереси щодо Росії. У мирних переговорах зараз мало що відбувається, і ми також бачимо на полі бою Росія відстає. Саме тому це справді місце для обговорення з міністрами закордонних справ основних інтересів, основних запитів, які ми також маємо до Росії. Бо як тільки ми сядемо за стіл переговорів, тоді має бути також дуже чітко зрозуміло, що ми там робимо, яку суть ми хочемо обговорити", – пояснила Каллас.

Високий представник зазначила, що в інтересах ЄС, "щоб був тривалий, стійкий і довготривалий мир". "Тривалий мир, звичайно, має такі елементи, як відповідальність, які нам потрібно обговорити", – додала вона.

Разом з тим, питання спеціального посланника ЄС на переговори з РФ не стоїть. "Зараз я вважаю, що це пастка, в яку Росія хоче нас заманити, що ми обговорюємо, хто з ними розмовляє, а вони вже вибирають, хто підходить, а хто ні. Давайте не потрапляти в цю пастку. Переговори – це завжди командна робота. У вас є хороші поліцейські, у вас є погані поліцейські, у вас є стратегія щодо того, як ви сідаєте за стіл переговорів. Ось чому суть набагато важливіша за кого", – пояснила Каллас.

За словами Високого представника, позиція ЄС полягає "не в тому, щоб бути запрошеним до столу переговорів". "Бо якщо подумати про те, у чому зацікавлена Росія, наприклад, у скасуванні санкцій, то це європейське рішення. Тож, щоб насправді вирішити це питання, нам також потрібно сказати, що у нас є дуже, дуже чіткий інтерес. Звичайно, всі ці теми, що стосуються України, можуть обговорювати та домовлятися лише Україна та Росія. Але є багато речей, які хвилюють Європу", – зазначила вона.

Каллас нагадала, що ще у лютому представила документ, у якому перерахувала вимоги ЄС до РФ, починаючи з того, що "Росія фактично поважає міжнародні угоди, які вона взяла на себе, зобов’язання не нападати на своїх сусідів та поважати їхній суверенітет". "Але, звичайно, є й інші речі, наприклад, відображення поступок, які вимагалися від України щодо військового обмеження, наприклад, що це також має бути відображено для Росії, якщо це передбачено цією угодою. І, звичайно, є також питання, які викликають ширше занепокоєння. Якщо подумати про російські війська в таких країнах, як Грузія, Молдова, то це також відповідає інтересам європейської безпеки, щоб цих військ там не було, і вони не втручалися у вибори в різних країнах. Тож, звичайно, це максималістський підхід, але таким є і підхід Росії, яка і досі виставляє максималістські претензії", – пояснила вона.