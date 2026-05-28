Кабмін утворив міжвідомчу робочу групу щодо розробки маршруту дитини з інвалідністю

Кабінет міністрів утворив міжвідомчу робочу групу щодо розробки маршруту дитини з інвалідністю, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

"Йдеться про забезпечення міжвідомчої координації щодо безперервної підтримки дитини з інвалідністю – від раннього виявлення до переходу в самостійне життя", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що документ розроблено на виконання плану заходів з реалізації Європейської гарантії для дітей в Україні до 2030 року.

"Він передбачає створення моделі "Шлях дитини з інвалідністю" – з інтегрованим планом допомоги та механізмом взаємодії у сфері охорони здоров’я, соціального захисту та освіти", – розповіли у відомстві.

Як повідомлялося, у квітні Кабмін затвердив план заходів з реалізації Європейської гарантії для дітей в Україні до 2030 року.