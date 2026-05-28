Інтерфакс-Україна
Події
10:09 28.05.2026

Кабмін утворив міжвідомчу робочу групу щодо розробки маршруту дитини з інвалідністю

Кабінет міністрів утворив міжвідомчу робочу групу щодо розробки маршруту дитини з інвалідністю, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

"Йдеться про забезпечення міжвідомчої координації щодо безперервної підтримки дитини з інвалідністю – від раннього виявлення до переходу в самостійне життя", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що документ розроблено на виконання плану заходів з реалізації Європейської гарантії для дітей в Україні до 2030 року.

"Він передбачає створення моделі "Шлях дитини з інвалідністю" – з інтегрованим планом допомоги та механізмом взаємодії у сфері охорони здоров’я, соціального захисту та освіти", – розповіли у відомстві.

Як повідомлялося, у квітні Кабмін затвердив план заходів з реалізації Європейської гарантії для дітей в Україні до 2030 року.

Теги: #маршрут #діти_з_інвалідністю #робгрупа

16:03 06.04.2026
Україна на початку червня планує запустити залізничний маршрут до Варни в Болгарії – віцепрем'єр

15:21 06.02.2026
18:50 25.12.2025
19:56 25.11.2025
09:19 14.11.2025
11:56 10.11.2025
16:22 20.10.2025
18:09 08.10.2025
13:32 02.10.2025
09:31 14.09.2025
