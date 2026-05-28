09:59 28.05.2026

Інформація про виїзд посольства США з України не відповідає дійсності – МЗС

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий спростував інформацію начебто про те, що посольство США залишило Київ через погрози РФ продовжувати удари по українській столиці.

"Інформація про виїзд посольства США не відповідає дійсності", – сказав Тихий у відповідь на запитання журналістів у четвер.

Як повідомлялося, глава МЗС РФ Сергій Лавров під час телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо "офіційно довів" до американської сторони, що російська армія "приступає" до системних ударів по об’єктах у Києві, які нібито використовують для потреб ЗСУ.

25 травня МЗС РФ заявило про намір "послідовно завдавати системних ударів" по підприємствах українського оборонно-промислового комплексу, зокрема в Києві. Також у заяві згадуються можливі удари по "центрах ухвалення рішень" та командних пунктах. Окремо МЗС РФ попередило іноземних громадян та дипломатичні місії про необхідність покинути Київ, а жителів столиці – уникати об’єктів військової та адміністративної інфраструктури.

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що російські погрози нових ударів по Києву мають на меті залякати західних дипломатів, але Україна не очікує, що цей шантаж спрацює.

Раніше ЗМІ розповсюдили слова глави дипломатії ЄС Каї Каллас, яка сказала журналістам по прибутті на неофіційну зустріч міністрів закордонних справ у Лімасолі (Кіпр): "Ми чули від України… що всі посольства залишаються на місці, за винятком одного… Всі європейці залишаються, Америка поїхала".

