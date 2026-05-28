Кабмін направив додаткові 10,8 млрд грн на закупівлю та виробництво озброєння – Свириденко

Кабінет міністрів України направив додаткові 10,8 млрд грн на закупівлю та виробництво озброєння, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Кошти вдалося акумулювати у спеціальному фонді державного бюджету та направити на потреби оборони. 9 млрд грн підуть безпосередньо на закупівлю нового озброєння, ремонт і модернізацію техніки. Ще майже 2 млрд грн – на розвиток українського ОПК: масштабування виробництва та швидке впровадження технологій безпосередньо з поля бою", – написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, ці кошти накопичилися завдяки податку на доходи фізичних осіб, а також ліцензійним зборам від грального бізнесу та лотерей.