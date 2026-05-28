Інтерфакс-Україна
Події
09:18 28.05.2026

Швеція передає Україні літаки JAS-39 Gripen – ЗМІ

1 хв читати
Швеція передає Україні літаки JAS-39 Gripen – ЗМІ
Фото: saab.com

Швеція наразі готує передачу Україні кількох літаків типу JAS-39 Gripen, очікується, що прем’єр-міністр королівства Ульф Крістерссон оголосить про це у четвер на пресконференції, повідомляє газета Aftonbladet.

"За інформацією, отриманою газетою, уряд має намір оголосити про передачу Україні в якості допомоги низки винищувачів моделі JAS 39 C/D. Водночас мають розпочатися переговори щодо майбутнього продажу цій країні ще кількох літаків моделі JAS 39E", – йдеться у повідомленні.

За інформацією Aftonbladet, Україна оплатить літаки за рахунок кредиту ЄС.

Повідомляється, що у четвер Крістерссон відвідає авіаційну ескадрилью Уппланд в Уппсалі. У рамках цього візиту відбудеться пресконференція, на якій буде представлено новину, пов’язану з "міжнародним співробітництвом у сфері авіації".

Теги: #україна #швеція #gripen #передача

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:06 27.05.2026
Президент уповноважив Марченка і Пишного на підписання документів щодо макрофінансової допомоги ЄС

Президент уповноважив Марченка і Пишного на підписання документів щодо макрофінансової допомоги ЄС

16:59 27.05.2026
Папа Лев про нещодавні удари РФ по Україні: війна не створює безпеки, а лише примножує страждання та ненависть

Папа Лев про нещодавні удари РФ по Україні: війна не створює безпеки, а лише примножує страждання та ненависть

12:02 27.05.2026
Опитування: 40% українців вважають, що Україна є лідером порівняно з іншими країнами Європи

Опитування: 40% українців вважають, що Україна є лідером порівняно з іншими країнами Європи

17:48 26.05.2026
Кількість країн-учасниць Чеської ініціативи щодо боєприпасів для України скоротилася вдвічі – ЗМІ

Кількість країн-учасниць Чеської ініціативи щодо боєприпасів для України скоротилася вдвічі – ЗМІ

22:18 25.05.2026
Кількість постраждалих у Краматорську зросла до 12, серед них дитина – ОВА

Кількість постраждалих у Краматорську зросла до 12, серед них дитина – ОВА

20:34 25.05.2026
Уряд Чехії пропонує жорсткіші правила для українських біженців – ЗМІ

Уряд Чехії пропонує жорсткіші правила для українських біженців – ЗМІ

20:10 25.05.2026
Іран буде готовий вивезти збагачений уран до Китаю - ЗМІ

Іран буде готовий вивезти збагачений уран до Китаю - ЗМІ

13:59 25.05.2026
Україна відкрита до розширення співпраці з країнами Африки – Сибіга

Україна відкрита до розширення співпраці з країнами Африки – Сибіга

11:34 25.05.2026
Львівський звукорежисер став першим в історії України лауреатом Latin Grammy

Львівський звукорежисер став першим в історії України лауреатом Latin Grammy

17:22 23.05.2026
У Швеції назвали причини для приєднання України до НАТО – ЗМІ

У Швеції назвали причини для приєднання України до НАТО – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Законопроєкт про ратифікацію угоди щодо макрофінансової допомоги Україні від ЄС зареєстровано у Раді

Президент уповноважив Марченка і Пишного на підписання документів щодо макрофінансової допомоги ЄС

Інформація про відступ РФ на Запорізькому напрямку не відповідає дійсності, ЗСУ активно контратакують на окремих ділянках – Волошин

Зеленський про лист до США: Пришвидшення захисту від балістики може зробити так, щоб дипломатія спрацювала

Людина загинула, поранено жінку та двох дітей через обстріл окупантами дитячого майданчику у Херсоні – МВА

ОСТАННЄ

Дніпропетровська область зазнала понад 20 атак дронами і артилерією, поранено трьох людей – ОВА

Сили безпілотних систем уразили за добу 1360 ворожих цілей

Двоє постраждалих у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

Дві людини, серед них – дитина, постраждали через ворожі обстріли на Сумщині – ОВА

ППО збила 138 з 147 російських дронів вночі, зафіксовано влучання балістичної ракети та 9 ударних БпЛА на 7 локаціях – Повітряні сили

На тлі війни РФ проти України Норвегія приєднується до ініціативи Франції щодо ядерного стримування в Європі – ЗМІ

Дві жінки поранені, 689 ударів завдано за добу по Запорізькій області – ОВА

Законопроєкт про ратифікацію угоди щодо макрофінансової допомоги Україні від ЄС зареєстровано у Раді

Окупанти за добу втратили 1160 осіб та 264 од. спецтехніки – Генштаб

Трамп заявив, що Ормузька протока має бути відкритою для всіх і США стежитимуть за нею – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА