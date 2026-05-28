Швеція передає Україні літаки JAS-39 Gripen – ЗМІ

Швеція наразі готує передачу Україні кількох літаків типу JAS-39 Gripen, очікується, що прем’єр-міністр королівства Ульф Крістерссон оголосить про це у четвер на пресконференції, повідомляє газета Aftonbladet.

"За інформацією, отриманою газетою, уряд має намір оголосити про передачу Україні в якості допомоги низки винищувачів моделі JAS 39 C/D. Водночас мають розпочатися переговори щодо майбутнього продажу цій країні ще кількох літаків моделі JAS 39E", – йдеться у повідомленні.

За інформацією Aftonbladet, Україна оплатить літаки за рахунок кредиту ЄС.

Повідомляється, що у четвер Крістерссон відвідає авіаційну ескадрилью Уппланд в Уппсалі. У рамках цього візиту відбудеться пресконференція, на якій буде представлено новину, пов’язану з "міжнародним співробітництвом у сфері авіації".