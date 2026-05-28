Інтерфакс-Україна
Події
09:10 28.05.2026

Дніпропетровська область зазнала понад 20 атак дронами і артилерією, поранено трьох людей – ОВА

1 хв читати
Дніпропетровська область зазнала понад 20 атак дронами і артилерією, поранено трьох людей – ОВА
Фото: Дніпропетровська ОВА

На Дніпропетровщині внаслідок російських атак дронами та артилерією, яких протягом ночі та ранку зафіксовано понад 20 обстрілів, поранення дістали троє людей, повідомляє очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"У Павлоградському районі – сам Павлоград та Богданівську громаду. Пошкоджені п’ятиповерхівка, приватний будинок і ліцей. Чоловік 38 років госпіталізований у стані середньої тяжкості. 69-річна жінка і 62-річний чоловік лікуватимуться амбулаторно", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому очільником ОВА ранком четверга у Телеграм.

Окрім того, у Нікопольському районі обстрілів зазнали Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджено житловий будинок та автозаправну станцію.

Загалом протягом ночі та ранку ворог понад 20 разів атакував два райони області безпілотниками та артилерією.

Теги: #дніпропетровська #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:57 28.05.2026
Двоє постраждалих у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

Двоє постраждалих у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

08:52 28.05.2026
Дві людини, серед них – дитина, постраждали через ворожі обстріли на Сумщині – ОВА

Дві людини, серед них – дитина, постраждали через ворожі обстріли на Сумщині – ОВА

08:35 28.05.2026
Дві жінки поранені, 689 ударів завдано за добу по Запорізькій області – ОВА

Дві жінки поранені, 689 ударів завдано за добу по Запорізькій області – ОВА

16:59 27.05.2026
Папа Лев про нещодавні удари РФ по Україні: війна не створює безпеки, а лише примножує страждання та ненависть

Папа Лев про нещодавні удари РФ по Україні: війна не створює безпеки, а лише примножує страждання та ненависть

11:21 27.05.2026
Росіяни 18 разів обстріляли Донеччину, 6 людей загинули – ОВА

Росіяни 18 разів обстріляли Донеччину, 6 людей загинули – ОВА

08:58 27.05.2026
Ворог обстріляв Херсонщину, одна жертва і 17 постраждалих

Ворог обстріляв Херсонщину, одна жертва і 17 постраждалих

08:12 27.05.2026
Двоє постраждалих через російські обстріли Сумщини – поліція

Двоє постраждалих через російські обстріли Сумщини – поліція

07:46 27.05.2026
Армія РФ атакувала два райони Дніпропетровщини, шестеро поранених

Армія РФ атакувала два райони Дніпропетровщини, шестеро поранених

07:43 27.05.2026
Троє цивільних постраждали через ворожі дронові атаки на Херсонщині

Троє цивільних постраждали через ворожі дронові атаки на Херсонщині

19:50 26.05.2026
Вже відомо про 15 постраждалих у Запоріжжі, серед них – немовля

Вже відомо про 15 постраждалих у Запоріжжі, серед них – немовля

ВАЖЛИВЕ

Інформація про виїзд посольства США з України не відповідає дійсності – МЗС

Законопроєкт про ратифікацію угоди щодо макрофінансової допомоги Україні від ЄС зареєстровано у Раді

Президент уповноважив Марченка і Пишного на підписання документів щодо макрофінансової допомоги ЄС

Інформація про відступ РФ на Запорізькому напрямку не відповідає дійсності, ЗСУ активно контратакують на окремих ділянках – Волошин

Зеленський про лист до США: Пришвидшення захисту від балістики може зробити так, щоб дипломатія спрацювала

ОСТАННЄ

Кабмін утворив міжвідомчу робочу групу щодо розробки маршруту дитини з інвалідністю

Інформація про виїзд посольства США з України не відповідає дійсності – МЗС

Кабмін направив додаткові 10,8 млрд грн на закупівлю та виробництво озброєння – Свириденко

Швеція передає Україні літаки JAS-39 Gripen – ЗМІ

Сили безпілотних систем уразили за добу 1360 ворожих цілей

ППО збила 138 з 147 російських дронів вночі, зафіксовано влучання балістичної ракети та 9 ударних БпЛА на 7 локаціях – Повітряні сили

На тлі війни РФ проти України Норвегія приєднується до ініціативи Франції щодо ядерного стримування в Європі – ЗМІ

Законопроєкт про ратифікацію угоди щодо макрофінансової допомоги Україні від ЄС зареєстровано у Раді

Окупанти за добу втратили 1160 осіб та 264 од. спецтехніки – Генштаб

Трамп заявив, що Ормузька протока має бути відкритою для всіх і США стежитимуть за нею – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА