Дніпропетровська область зазнала понад 20 атак дронами і артилерією, поранено трьох людей – ОВА

На Дніпропетровщині внаслідок російських атак дронами та артилерією, яких протягом ночі та ранку зафіксовано понад 20 обстрілів, поранення дістали троє людей, повідомляє очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"У Павлоградському районі – сам Павлоград та Богданівську громаду. Пошкоджені п’ятиповерхівка, приватний будинок і ліцей. Чоловік 38 років госпіталізований у стані середньої тяжкості. 69-річна жінка і 62-річний чоловік лікуватимуться амбулаторно", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому очільником ОВА ранком четверга у Телеграм.

Окрім того, у Нікопольському районі обстрілів зазнали Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджено житловий будинок та автозаправну станцію.

Загалом протягом ночі та ранку ворог понад 20 разів атакував два райони області безпілотниками та артилерією.