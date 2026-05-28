Сили безпілотних систем уразили за добу 1360 ворожих цілей

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) уразили 1360 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок четверга.

Згідно з повідомленням, серед уражених цілей: 357 одиниць особового складу, з яких 160 – ліквідовано; 36 точок вильоту БпЛА; 15 засобів РЕБ; 91 одиниця автомобільної техніки; 45 мотоциклів; 248 безпілотних літальних апаратів противника.

"З початку травня (01-27.05) підрозділами СБС уражено 38707 цілей противника, з них 8297 – особовий склад", – повідомили СБС.