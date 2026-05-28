09:07 28.05.2026

Сили безпілотних систем уразили за добу 1360 ворожих цілей

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) уразили 1360 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок четверга.

Згідно з повідомленням, серед уражених цілей: 357 одиниць особового складу, з яких 160 – ліквідовано; 36 точок вильоту БпЛА; 15 засобів РЕБ; 91 одиниця автомобільної техніки; 45 мотоциклів; 248 безпілотних літальних апаратів противника.

"З початку травня (01-27.05) підрозділами СБС уражено 38707 цілей противника, з них 8297 – особовий склад", – повідомили СБС.

08:49 28.05.2026
ППО збила 138 з 147 російських дронів вночі, зафіксовано влучання балістичної ракети та 9 ударних БпЛА на 7 локаціях – Повітряні сили

19:20 27.05.2026
СБС ЗСУ: Уражено низку засобів ППО, склади МТЗ, ТПД та логістичні об'єкти противника

08:37 27.05.2026
ППО України збила 150 зі 163 БпЛА, зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях

18:46 26.05.2026
Командувач СБС повідомив про плани відповіді Білорусі, якщо та вступить у війну на боці РФ: перші 500 цілей вже на олівці

11:37 26.05.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено командні пункти, логістику противника, підтверджено зупинку роботи НПЗ "Сызранский"

05:50 26.05.2026
Роботу Сизранського НПЗ в РФ фактично зупинено після пошкодження ключової установки – ЗМІ

18:23 25.05.2026
Генштаб ЗСУ: уражено нафтобазу "Белец", склади боєприпасів та об'єкти управління ворога

16:31 25.05.2026
СБС ЗСУ: Уражено засоби ППО та логістичні об'єкти противника

08:28 25.05.2026
ППО України збила 246 зі 262 БпЛА, зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 9 локаціях

11:08 24.05.2026
Уражено нафтовий термінал "Таманьнефтегаз", корабель і катер на базі "Новоросійськ" – Генштаб ЗСУ

